內地女學生十一赴澳門私接時薪4百「旅拍」被捕　聘人者同被捕

近日，澳門治安警偵破一宗非法工作案件，兩名持旅客身份入境的內地女學生，分別涉在澳門開展有償旅拍服務、非法雇傭涉事人員被查獲。



據《廣州日報》，10月1日傍晚，澳門特區政府治安警警員在路氹連貫公路巡查時，發現兩名女子正在拍攝並進行現金交易，疑似存在非法工作嫌疑，隨即上前截查。



據《廣州日報》，10月1日傍晚，澳門特區政府治安警警員在路氹連貫公路巡查時，發現兩名女子正在拍攝並進行現金交易，疑似存在非法工作嫌疑，隨即上前截查。

經調查，20歲的內地女學生張某，通過社交平台聯繫到21歲的內地女子張某，以400元人民幣時薪聘請對方到澳門，為自己及友人提供旅拍服務，二人事前互不相識。

出資雇人的張某涉嫌觸犯澳門特區「不合規範的雇用罪」，被警方立案移送檢察院；提供拍攝服務的張某持旅遊簽注在澳從事有償勞務，違反澳門特區《聘用外地僱員法》，已移交澳門勞工局跟進處理。

警方現場檢獲1部相機、3部手提電話等涉案證物。（廣州日報）

警方現場檢獲1部相機、3部手提電話等涉案證物。目前，案件已進入後續處置流程。據澳門警方披露，今年6月也曾查處同類案件，一名內地女子花費1098元人民幣聘請內地男子赴港澳旅拍，在澳門被當場查獲，此類跨境非法旅拍案件呈多發態勢。

澳門擬修法治理旅拍亂象：旅遊景點登記制僅限澳門居民

報道提到，針對旅拍行業亂象，澳門特區政府計劃修訂《特定業務及活動的規管制度》，將旅遊景點有償流動拍攝服務納入監管，填補現有法律空白。

新規擬簡化準入機制，將繁複的凖照制度改為登記制，明確僅限澳門居民登記從業，率先規範大三巴、議事亭前地等熱門打卡景點的旅拍行為。