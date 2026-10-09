十一國慶｜金門長假迎逾8500陸客　小三通單周客運量近4萬人

內地「十一」國慶長假於10月7日結束，金門再度成為福建沿海居民跨境旅遊的熱門目的地。據金門縣府觀光處表示，十一長假期間，持旅遊許可（入金證）來金的大陸旅客約8596人次，金廈泉小三通航線整體雙向客運量則達3萬9528人次。



據金門縣府觀光處表示，十一長假期間，持旅遊許可（入金證）來金的大陸旅客約8596人次。（金門縣府觀光處）

據台媒《聯合報》報道，隨著金廈泉小三通航線運能擴增、通關流程持續優化，這波大陸旅客旅遊潮呈現「散客化、短天數、深度消費」的新型態。金門縣府觀光處表示，若從假期人流觀察，旅遊簽陸客前三天就超過5000人次。

值得注意的是，這波陸客前往金門旅遊的模式已悄然改變。金門縣府觀光處指出，持旅遊簽入境的旅客中，自由行比例超過95%，傳統大型團客明顯減少，取而代之的是家庭親子、青年結伴及一日遊、二天一夜等輕旅行。在消費方面，過去陸客在金門的消費較集中於特產店，如今延伸至后浦老街、沙美摩洛哥、山后民俗文化村及各大商圈。旅客正從「團客採購」轉向「自由行、在地化消費」。

山后民俗文化村。（金門觀光旅遊網）

后浦老街。（金門觀光旅遊網）

報道指出，從全年小三通人流來看，2026年復甦力道相當明顯。今年上半年廈門、泉州往返金門的小三通客流已達108萬人次，截至9月底突破167萬人次。常態客流結構中，台籍商務及中轉旅客約佔78.82%，陸港澳籍約20.06%，外籍旅客約1.12%；但每逢「十一」等長假，純觀光型陸客比重便明顯攀升。

沙美摩洛哥。（金門觀光旅遊網）

金門縣府觀光處表示，今年十一黃金周陸客人潮雖未如過往集中爆量，但截至10月7日，持旅遊簽來金的陸客已超過15萬人次，與去年同期大致相當，部分假期尖峰日的單日入境量也與去年相去不遠。