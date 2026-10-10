國乒教練王皓遭飯圈圍堵辱罵　北京警方通報3人行拘17人批評教育

近日，WTT中國大滿貫賽事在北京首鋼園進行，國乒男隊主教練王皓遭球迷高聲叫罵，面對持續的挑釁與辱罵，王皓即時舉起手機反拍取證並報警。10日，北京警方通報，國乒男隊主教練王皓日前在WTT中國大滿貫賽期間，遭球迷在賽場通道圍堵、辱罵，警方調查後，對3名情節較重的涉事者依法處以行政拘留，另有17人遭批評教育。



國乒男隊主教練王皓遭球迷高聲叫罵。（互聯網圖片）

警方公佈王皓遭辱駡處理結果：對3名情節較重者行拘，17人批評教育。（石景山公安分局）

10月6日，國乒男隊主教練王皓在場館外遭到多名極端球迷圍堵叫罵，甚至爆粗口，多人除齊聲高喊「林詩棟上一單」（球迷認爲亞運會團體賽中，林詩棟若再打一輪比賽則不會輸給日本）、「王皓下課」等口號外，還有人爆粗口「王皓傻X」、「王皓XX」、「我X」。事件隨後在網絡引發熱議，「王皓報警」等詞條衝上微博熱搜。

亞運乒乓｜王楚欽不敵張本智和。（Getty Images）

早前結束的亞運會男團決賽中，中國隊不敵日本隊失利。其中王楚欽以0比3不敵張本智和，小將溫瑞博在決勝盤落敗。部分球迷將敗因歸咎於王皓的排兵佈陣，質疑其未重用小將林詩棟擔任一單，認為若啟用林詩棟便不會落敗。

10日，北京市石景山公安分局發佈通報指出，6日WTT中國大滿貫賽事期間，楊某某等20人聚集參與公然侮辱他人，其中楊姓、李姓兩名19歲女子，以及一名16歲陶姓女子對王皓多次辱罵，並在網絡散佈侮辱影片，造成不良社會影響。公安機關已依法對上述三人作出行政拘留處罰，並對其他17名相關行為人批評教育。

辱駡事件發生後，7日中國乒乓球協會發表聲明，指部分極端球迷針對國家隊教練員、運動員持續實施辱罵、造謠和人身攻擊，行為已從網絡蔓延至現場。

聲明指出，有運動員在比賽中受到不良行為干擾，亦有教練員在場邊遭遇個別極端球迷豎中指、辱罵，甚至持續收到辱罵短信、騷擾電話和社交媒體私信，嚴重干擾正常訓練、比賽與生活。協會已協助相關人員向公安機關報案，追究法律責任。

乒協在聲明中強調，將把教練員、運動員身心健康和長遠發展放在重要位置，下一步將推動建立賽場禁入名單制度，加強現場秩序維護；對於涉及隊伍管理、參賽安排、運動員使用等不實信息，亦會配合有關部門依法依規處置，並呼籲外界共同建設理性、文明、包容的乒乓文化。