國乒教練王皓遭球迷辱罵｢下課｣　乒協強硬發聲：推動賽場禁入名單

WTT中國大滿貫賽事正在北京首鋼園進行，場外卻因早前亞運會失利演變成罵戰。國乒男隊主教練王皓10月6日在場館外遭到多名極端球迷圍堵叫罵，甚至爆粗口。面對持續挑釁，王皓當場舉起手機反拍取證並報警。中國乒乓球協會隨即於今日（7日）傍晚發布嚴正聲明，強調部分極端球迷的行徑已嚴重干擾教練員與運動員的正常生活，協會將配合報案追究法律責任，並正推動建立賽場禁入名單制度。



日前結束的亞運會男團決賽中，中國隊不敵日本隊失利。其中王楚欽以0比3不敵張本智和，小將溫瑞博在決勝盤落敗。部分球迷將敗因歸咎於王皓的排兵佈陣，質疑其未重用小將林詩棟擔任一單，認為若啟用林詩棟便不會落敗。

亞運乒乓｜王楚欽不敵張本智和。（Getty Images）

10月6日，多名聚集在場館外側的球迷見到王皓後突然發難，齊聲高喊「林詩棟上一單」、「王皓下課」等口號，人群中更夾雜「王皓傻X」等粗口。面對如此具有人身攻擊的圍堵、謾罵，王皓當場反問「再罵一個？」，隨即掏出手機對準圍欄外的球迷錄影取證，並向現場維持秩序的民警反映情況要求介入。

事件隨後在網絡引發熱議，「王皓報警」等詞條衝上微博熱搜。

國乒男隊主教練王皓。（互聯網圖片）

國乒男隊主教練王皓遭球迷高聲叫罵。（互聯網圖片）

10月7日，中國乒乓球協會發表聲明，指近期關注到部分極端球迷針對國家隊教練員、運動員持續實施辱罵、造謠和人身攻擊，行為已從網絡蔓延至現場。

聲明指出，有運動員在比賽中受到不良行為干擾，亦有教練員在場邊遭遇個別極端球迷豎中指、辱罵，甚至持續收到辱罵短信、騷擾電話和社交媒體私信，嚴重干擾正常訓練、比賽與生活。協會已協助相關人員向公安機關報案，追究法律責任。

乒協在聲明中強調，將把教練員、運動員身心健康和長遠發展放在重要位置，下一步將推動建立賽場禁入名單制度，加強現場秩序維護；對於涉及隊伍管理、參賽安排、運動員使用等不實信息，亦會配合有關部門依法依規處置，並呼籲外界共同建設理性、文明、包容的乒乓文化。