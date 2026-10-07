有片｜亞運布陣惹不滿　國乒教練王皓遭球迷叫罵　舉手機反拍報警

近日，WTT中國大滿貫賽事在北京首鋼園進行，場外卻爆發衝突。10月6日，國乒男隊主教練王皓遭球迷高聲叫罵，面對持續的挑釁與辱罵，王皓當場舉起手機反拍取證並即時報警，引發外界熱議。



亞運乒乓｜王楚欽不敵張本智和。（Getty Images）

據網上流傳影片，10月6日，多名聚集在場館外側的球迷看到王皓後突然對其發難，多人除齊聲高喊「林詩棟上一單」（球迷認爲亞運會團體賽中，林詩棟若再打一輪比賽則不會輸給日本）、「王皓下課」等口號外，還有人爆粗口「王皓傻X」、「王皓XX」、「我X」。

國乒男隊主教練王皓遭球迷高聲叫罵。（互聯網圖片）

有網民解釋，衝突起因在於剛結束的亞運會男團決賽中，國乒不敵日本隊失利，王楚欽0比3不敵張本智和，小將溫瑞博決勝盤遺憾落敗，有球迷將敗因歸咎於王皓排兵佈陣失當，質疑其偏心且未重用小將林詩棟，認為若啟用林詩棟出任一單則不會輸給日本。

面對現場極具攻擊性的圍堵，王皓忍無可忍，當場反問一句「再罵一個？」並隨即掏出手機對準圍欄外的球迷進行錄影取證，並向在現場維持秩序的民警反映情況要求介入。

事件隨即在網上引發熱議，「王皓報警」、「 王皓遭球迷辱罵」等相關詞條衝上微博熱搜，有部分網民質疑王皓「脾氣大」，但亦有網民紛紛力挺其報警的做法，認為國乒飯圈化亂象日益嚴重，認為王皓「幹得漂亮」，用法律手段反擊極端行為。

國乒男隊主教練王皓。（互聯網圖片）

針對此事，內地律師李振武表示，根據《治安管理處罰法》，擾亂體育、文化等大型群眾性活動秩序的，處警告或者五百元（人民幣，下同）以下罰款；情節嚴重的可處五日以上十日以下拘留，可以並處一千元以下罰款。該條明確將「圍攻裁判員、運動員或者其他工作人員」以及「擾亂大型群眾性活動秩序的其他行為」列為處罰情形。