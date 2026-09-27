亞運2026│體育總局局長：部分傳統優勢項目遇挑戰 成績不及預期
撰文：朱加樟
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據《中國體育報》報道，27日上午，中國體育代表團召開工作會議，總結第20屆亞運會前半程參賽情況，分析研判形勢，部署後半程參賽工作。
中國體育代表團團長、體育總局局長、黨組書記高志丹強調，要清醒看到，面臨激烈競爭，部分傳統優勢項目遇到挑戰，成績不及預期，暴露出在人才厚度、臨場指揮、狀態調整等方面的短板，一些項目在訓練組織、隊伍管理等方面也存在一些問題，需要高度警惕，及時解決。
高志丹又表示，要充分用好本屆亞運會作為洛杉磯奧運會「中考」的綜合練兵機會，以過硬的作風和啃硬骨頭的決心完成後半程參賽任務。要對照最佳精神風貌、個人最好成績、最高奧運練兵標準，全力爭創佳績；要在比賽中練作風、練指揮、練適應變化的能力，提高在比賽中學習比賽的能力。
官媒：國乒男團過度依賴王楚欽，陣容深度不足
據早前報道，中國乒乓球隊在亞運遇上重大挫折。由王楚欽領軍的中國男乒，在男團決賽以場數2:3不敵日本，無緣亞運會男團九連冠。25日，新華社刊發題為《無緣亞運九連冠, 暴露中國男乒陣容深度不足》的評論文章指出，決賽失利，再次暴露出中國男乒當下過度依賴王楚欽、陣容深度不足等問題短板。
文章指出，本次亞運失利，暴露出國乒男隊當下的困境：能夠穩定輸出、可靠拿分的主力屈指可數。當「王楚欽不能輸」成為全隊的獲勝前提，隊伍的容錯率幾乎降至零。這也是王楚欽賽後感慨「自己應該做得更好」的原因。
文章最後表明，亞運男團賽事已經落幕，但國乒男隊的征程仍在繼續。此次衛冕失利是一針及時的清醒劑。年輕的國乒男隊唯有沉下心歷練，補齊梯隊短板，做好新老接續，方能在未來的乒壇挑戰中從容應戰、再續榮光。
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