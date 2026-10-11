中國天眼核心區安檢形同虛設　酒店帶遊客直抵圈梁　官方介入調查

位於貴州平塘縣克度鎮的「中國天眼」（FAST），是世界上口徑最大、靈敏度最高的單天線射電望遠鏡，為免受到任何無線電干擾，以其台址為圓心，半徑30公里區域設為電磁波寧靜區。

然而，有旅遊平台與當地某高價酒店以「深度科普體驗」為名售賣行程，遊客只需提前報備，即可自駕直入天眼核心區，甚至可以攜帶電子產品拍攝，安檢形同虛設。



「中國天眼光年之外」酒店。（紅星新聞）

遊客自駕入「天眼」核心區 安檢形同虛設

《紅星新聞》報道，今年5月下旬，付先生一行三人透過「攜程旅行」平台以2688元（人民幣，下同）預訂「中國天眼光年之外酒店」的棲·悅雙床房。相關介紹稱，酒店位於「天眼」保護區，在當地「豪華酒店榜」排名第二。

酒店客服稱，景區是去觀景台遙望「天眼」， 但酒店住客可以自駕進入嚴格管制的核心區，直抵圈梁（或稱環形梁，Ring Beam）近距離參觀、講解。客服提醒，從小鎮前往酒店沿途無手機信號，住客需提前下載離線導航，並強調「特殊車輛禁止進入園區」。

第一道檢查關卡。（紅星新聞）

付先生從貴陽自駕到平塘縣克度鎮，沿國道522行駛，「天眼」保護區設有門崗，但因酒店已提前報備，他填寫完駕駛員和車牌號信息後即被放行。汽車繼續沿山路行駛，期間會經過兩條岔路，一條是去往酒店，另一條是去「天眼」景區觀景，付先生曾尾隨一輛電動車駛往「天眼」方向，但中途被保安阻止繼續前行，遂掉頭駛至酒店辦理入住。

在酒店車輛及工作人員的帶領下，付先生一行三人自駕抵達「天眼」。他表示，本次安檢形同虛設，他在「天眼」繞圈梁走了一圈，並用隨身攜帶的電子設備拍下圈梁影像。

付先生一行過第二道檢查關卡後，在導遊帶領下由此門步行進入抵達「天眼」。（紅星新聞）

酒店前台工作人員稱，酒店位於「核心區」，距離中國天眼山路約6公里，每天上午、下午的兩個時段，酒店工作人員可以隨時帶領客人近距離接觸天眼。付先生以教育培訓機構的身份接觸酒店經理陳某某，對方表示天文科普研學不用入住酒店，也不限人數，只要提前報備即可，協議價每人498元。

據報道，內地多個旅遊平台均有售賣「走進中國天眼深度科普體驗」服務項目，價格為598元，某平台顯示已賣出上千份。在提前報備車輛的情況下，兩道關卡僅核對車牌與人數，遊客可自駕抵達「天眼」鍋圈，並停泊在園區內。該項目的體驗全日共有8個場次，宣稱「零距離接觸，內部講解溝通」，由導遊帶領參觀。

遊客稱在「導遊」帶領下抵達「天眼」鍋圈。（紅星新聞）

法規明令劃定30公里寧靜區

「中國天眼」能夠捕捉來自宇宙深處極其微弱的電磁信號，為保護它不被任何無線電干擾，當地出台了《貴州省500米口徑球面射電望遠鏡電磁波寧靜區保護辦法》，規定電磁波寧靜區劃分為核心區、中間區和邊遠區。以射電望遠鏡台址（北緯25°39′10″，東經106°51′20″）為圓心、半徑5公里的區域為核心區，5—10公里的環帶為中間區，10—30公里的環帶為邊遠區。

「中國天眼」發現新脈衝星數量突破900顆。（新華社）

另據《黔南布依族苗族自治州500米口徑球面射電望遠鏡電磁波寧靜區環境保護條例》規定，除保障射電望遠鏡正常運行需要外，核心區內禁止設置、使用無線電台（站），禁止建設、運行輻射無線電波的設施，禁止擅自攜帶手機、數碼相機、平板電腦、智能穿戴設備、對講機、無人機等無線電發射設備或者產生電磁輻射的電子產品。

為了不被電子產品干擾，天眼景區所有接駁車全部按照國家天文台要求定製，細到沒有電子打火，而且預約參觀的遊客，必須統一存放手機等電子產品，接受和乘坐飛機同級別的人機安檢，才能統一乘坐接駁車進入天眼觀景台遠距離觀看「天眼」。

被譽為「中國天眼」的500米口徑球面射電望遠鏡（FAST）。（新華社）

國家天文台介入調查

有參與「天眼」立法的人士指出，射電望遠鏡的天敵是射電射頻的干擾，手機等電子產品信號比宇宙微波強成百上千倍，放任遊客進入核心區會淹沒宇宙信號，等同令天眼「黑屏變瞎」。

付先生已將證據和前述情況向相關方面實名舉報。國家天文台工作人員證實已接到舉報並成立專案工作組，初步調查報告不能對外披露，上級部門仍在調查。