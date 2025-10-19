｢中國天眼｣首次捕獲恆星黑子區射電暴信號　彌補認知空白

《央視新聞》10月18日報道， 北京大學地球與空間科學學院研究團隊利用「中國天眼」（500米口徑球面射電望遠鏡FAST），探測到一種新的來源於恆星黑子區域磁場的毫秒級射電暴。該成果填補了對太陽系外恆星小尺度磁場認知的空白，對於推動太陽系外的空間天氣研究有重要意義。相關成果近日在國際學術期刊《科學進展》發表。



據報道，太陽磁場是驅動太陽活動的根源，這些磁活動通常源自太陽上局地的強磁場區域，如太陽黑子區域。在其他晚型恆星上，也存在着類似的磁活動現象，一些恆星（如活躍的M型恆星）上的磁活動比太陽上的更加劇烈、頻繁，對近鄰行星的宜居性有着顯著影響。

測量恆星小尺度磁場是探究恆星磁活動起源、評估其潛在空間天氣效應的關鍵。但長期以來，主流的恆星磁場測量方法（如塞曼多普勒成像）基本只能提供恆星全球性的大尺度磁場信息，無法分辨恆星黑子區域的小尺度磁場結構。

本次觀測結果示意圖，右上方為觀測到的射電頻譜的一部分。（央視新聞）

「中國天眼」的高靈敏度射電觀測為黑子探測和研究提供了一種全新的、與光學手段互補的途徑。科研團隊通過探測恆星黑子上方局地磁場結構發出的射電信號，可以約束黑子的尺度，了解其上方星冕磁場的強度和結構，準確地刻畫恆星黑子的性質。

目前，科研團隊也在利用FAST觀測開展對年輕類日恆星、褐矮星、恆星-行星相互作用過程的探索，這將進一步拓展對恆星磁活動及其驅動的系外空間天氣現象的理解，為尋找系外宜居行星提供重要啟示。