貴州「中國天眼」發現罕見脈衝星　帶旺平塘 「天文小鎮」科普遊

由中國科學院國家天文台建造、全球最大單口徑球面射電望遠鏡「中國天眼」（FAST）再建新工，中國科學院國家天文台研究員透過它發現了一個罕見的毫秒脈衝星，令「中國天眼」座落的貴州平塘縣克度鎮「天文小鎮」科普熱熱上加熱，也帶動了當地科普遊。



在剛過去的五一內地黃金周假期，「中國天眼」景區接待遊客人次近6.4萬，同期相比增11.5%。貴州平塘問天旅遊發展有限公司市場營銷部經理范大猛透露，港澳地區旅客佔景區旅客量約5%，暑假有很多學生、包括香港學生來展開科普之旅，他期望將景區發展成世界級天文科普研學目的地，進一步激發青年對科普興趣，培養天文學人才。



「中國天眼」景區包括天文體驗館和天象影院等，遊客可學習天文知識，拓寬視野。（石國威攝）

「中國天眼」全名500米口徑球面射電望遠鏡，是全球最大的單一填充口徑射電望遠鏡，構想由已故科學家南仁東教授於1994年提出，2016年在貴州省平塘縣克度鎮落成，2020年正式運作。（景區介紹片段截圖）

全球最大單一填充口徑射電望遠鏡

「中國天眼」全名是500米口徑球面射電望遠鏡（FAST, Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope）是全球最大的單一填充口徑射電望遠鏡，構想由已故科學家南仁東教授於1994年提出，2016年在貴州省平塘縣克度鎮落成，2020年正式運作。

計劃周邊30公里內建數十台40米口徑「小天眼」組成核心陣

「中國天眼」接收面面積達25萬平方米，相等於30個標準足球場，為確保它不受其他訊號干擾，方圓5公里範圍被列為靜默區，到訪時不可以攜帶任何電子設備。據當地人員向香港傳媒交流團介紹，有關方面計劃在「中國天眼」周邊30公里內，利用「中國天眼」優良電磁波環境建造數十台40米口徑的「小天眼」組成核心陣，目前已有兩台建成並正調試中。

「中國天眼」2020年1月正式開放運行，除了對脈衝星的監測，其還在快速射電暴、中性氫、納赫茲引力波等多領域取得了多項重要原創性成果。（ 視覺中國）

「中國天眼」2020年1月正式開放運行，除了對脈衝星的監測，其還在快速射電暴、中性氫、納赫茲引力波等多領域取得了多項重要原創性成果。（ 資料圖片/央視新聞）

「中國天眼」景區包括天文體驗館和天象影院等，遊客可學習天文知識，拓寬視野。（石國威攝）

「中國天眼」景區包括FAST觀景台、天文體驗館和天象影院等，遊客可在觀景台一覽中國天眼的全貌，欣賞近30個足球場大小的「大鍋」，再走到天文體驗館、天象影院學習天文知識，拓寬視野。

國家主席習近平2019年簽署主席令，授予「中國天眼」之父南仁東「人民科學家」國家榮譽稱號。（石國威攝）

有關方面期望將平塘 「天文小鎮」中國天眼景區發展成世界級天文科普研學目的地，進一步激發青年對科普興趣，培養天文學人才。（石國威攝）

中國科學院國家天文台研究員韓金林團隊本月23日在國際學術期刊《科學》線上發表研究，利用「中國天眼」發現了一個罕見的毫秒脈衝星，此發現對恒星演化理論、緻密星吸積物理和雙星合並的引力波源研究具重要意義。

上周公布發現罕見毫秒脈衝星 景區訪客即急增兩成

貴州平塘問天旅遊發展公司市場營銷部經理范大猛表示，今次新發現吸引不少天文愛好者到訪景區，帶動一周訪客數目按年增20%。

港澳旅客佔5% 五一黃金周總遊客人次增11.5%

他指出，景區每日訪客量上限為達1.5萬人次。根據最新數字，在剛過去的五一內地黃金周假期，「中國天眼」景區接待遊客人次近6.4萬，同期相比增11.5%，按訪客量上限計，即近乎日日爆滿。

范大猛稱，港澳地區遊客比例約5％，部份會參加深度遊，除了參觀，亦會體驗手工課程，親自動手了解「中國天眼」的建造和運作原理。

貴州平塘問天旅遊發展公司市場營銷部經理范大猛表示，今次新發現吸引不少天文愛好者到訪景區，帶動一周訪客數目按年增20%。（石國威攝）

期望景區發展成世界級天文科普研學目的地

景區去年接待遊客近130萬人次，按年增長13.27%，營收達7960萬元人民幣，增長近19%，而今年頭四個月共接待近21萬人次遊客，同期增長約3%。范大猛稱，暑假有很多學生、包括香港學生來展開科普之旅，他期望將景區發展成世界級天文科普研學目的地，進一步激發青年對科普興趣，培養天文學人才。