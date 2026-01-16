中國天眼推進升級　周邊建數十台中等天線　形成世界首個巨型陣列

「中國天眼」（FAST）目前正穩步推進升級規劃，將在周邊建設數十台中等口徑天線，構建全球唯一、以FAST為核心的巨型綜合孔徑陣列。這一創新設計將徹底彌補單口徑望遠鏡在空間分辨率上的天然局限，同時提升觀測靈敏度，實現綜合觀測性能的質的飛躍。



全球唯一、以FAST為核心的巨型綜合孔徑陣列的藝術示意圖。（央視新聞）

從中國科學院國家天文台介紹，作為中國自主設計、建造並運行的世界最大單口徑射電望遠鏡，FAST自投入使用以來，已在納赫茲引力波探測、脈衝星搜尋、快速射電暴研究、中性氫觀測等多個前沿領域持續產出突破性成果。這大幅提升了中國在全球射電天文領域的學術話語權與國際影響力，更以觀測數據和科學發現，彰顯了中國自主重大科技基礎設施的核心實力。

目前，已有4台實驗陣建成，其中2台已成功與FAST聯合觀測，捕捉到了清晰的干涉條紋。升級完成後，FAST將成為功能更加強大的「宇宙超級探針」，為科學家深入理解快速射電暴起源、破解困擾學界已久哈勃常數危機和迷失重子物質問題等一系列天體物理核心謎題提供觀測支撐，還將服務於近地天體預警、深空探測等國家戰略。

「中國天眼」即500米口徑球面射電望遠鏡，簡稱FAST，坐落於貴州省黔南州平塘縣克度鎮金科村大窩氹，2011年3月正式動工建設，2020年1月通過國家驗收正式運行。