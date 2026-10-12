馬雲現身澳門NBA中國賽 與成龍、碧咸同排睇波
撰文：趙觀祺
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10月9日，2026年NBA中國賽於澳門威尼斯人綜藝館正式開打，由達拉斯獨行俠對陣侯斯頓火箭，展開兩場季前對決。阿里巴巴創始人馬雲與成龍、大衛·碧咸同排就座觀賽。
2025年是NBA中國賽時隔六年重返中國，淘寶88VIP冠名了這場比賽，讓會員們親臨現場感受時隔6年的激情。今年雙方再度攜手，專屬權益進一步擴容，2000多位幸運的88VIP會員抽中門票來到賽場，達到了全場總人數的1/5。
而比賽現場展示的「NBA大模型」基於阿里巴巴千問（Qwen）開發，直接對接NBA官方實時數據庫，進行秒級數據傳輸。該模型亦整合了賽事知識庫，方便用戶查詢得分及球員背景等關聯資訊。
據阿里稱，在交互功能上，系統新增了以NBA前球員馬貝利（Stephon Marbury）、內地籃球評論員王猛及主播美娜為原型的三位AI智能體，提供語音賽事解析。此外，系統亦整合了賽事門票與周邊酒店預訂、NBA官方商品購買指示，以及個人訓練與飲食計劃檢索等功能。
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