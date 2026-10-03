新皇崗口岸｜9層大樓內外細節曝光　航拍全球最大單體陸路口岸

深圳市人民政府口岸辦公室官網近日推出「皇崗口岸專題頁」，提供「一站式」服務，市民及跨境旅客可在網頁上了解皇崗口岸最新動態、口岸設施及交通資訊。網頁有一條航拍片，從外到內清楚展示新皇崗口岸的規模。



2019年6月皇崗口岸啟動整體重建工程。今年（2026年）7月，新皇崗口岸工程進入最後衝刺，聯檢大樓內部畫面曝光，顯示內部裝修已大致完成。據了解，新皇崗口岸總建築面積68.97萬平方米，建築布局為地上5層、地下4層，是目前全球單體規模最大的現代化陸路口岸。



口岸將採「合作查驗、一次放行」的過關模式，設置134條旅客自助合作查驗通道，另外有68條人工櫃檯，過關時間有望從30分鐘縮短至5分鐘，預計日通關流量20萬人次、高峰可達30萬人次。



網頁有一條航拍片，從外到內清楚展示新皇崗口岸的規模：

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新皇崗口岸採用垂直分層、人車分流的科學立體布局，分區設置旅客查驗大廳、跨境客車查驗區、公共交通接駁區及地下綜合交通配套樞紐，創新推行車輛「五合一」查驗模式，大幅簡化通關流程。

央視報道，皇崗口岸聯檢大樓的主體建築、土建裝修及室外配套設施已基本完工，內部設備及通關查驗設備的安裝調試工作正在有序推進，項目已全面進入攻堅收尾階段。

據了解，新皇崗口岸B2層已對接深圳地鐵7號線，旅客接駁無需出地面可以實現無縫對接轉乘，未來將會接駁5條軌道交通線路，包含現有的深圳地鐵7號線、規劃中的深圳地鐵20號及22號線、穗莞深城際鐵路，以及未來的港鐵北環線支線。

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01直擊｜皇崗口岸兩萬人演練 跨境司機讚｢五合一｣車道2分鐘過關