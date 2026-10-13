北大林毅夫當選世界計量經濟學會會士　僅千餘人當選90人曾奪諾獎

據微信公眾號「北大國發院」10月12日消息，8日，世界計量經濟學會（The Econometric Society）正式公布2026年度新晉會士名單，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫教授當選世界計量經濟學會會士（Fellow of the Econometric Society）。



林毅夫認為中國經濟前景依然向好。（新華社）

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫9月12日在香港城市大學舉行題為「如何認識中國的機遇與挑戰」的專題演講，反駁辜朝明有關中國面臨資產負債表衰退的說法。

據介紹，世界計量經濟學會成立於1930年，是全球規模最大、水平最高的經濟學會，聚集了全球範圍內最頂尖的經濟學家。學會旨在用自然科學領域內邏輯嚴密、結構嚴謹的研究方法透視出深層次的經濟學問題以及通過理論數量和應用數量的統一應用來解決經濟學領域的問題，從而推動整個領域的學術進步。學會的主要活動包括出版Econometrica等頂尖經濟學學術期刊，與劍橋大學出版社合作出版經濟學專著系列，以及在全球六大地區組織學術會議等。

林毅夫教授當選世界計量經濟學會會士。（北大）

2024年世界計量經濟學會亞洲-中國年會在杭州圓滿落幕。（浙江大學經濟學院官網）

世界計量經濟學會會士代表著學會的最高學術權威，會士候選人須在經濟理論方面有原創性貢獻，或在運用數學和統計方法研究經濟問題方面卓有建樹。新當選會士由全體現任會士投票選舉產生。1931年至今，累計僅有1284人當選會士，其中90位獲得過諾貝爾經濟學獎。

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（資料圖片 / 陳立程攝）

憑藉卓越的學術成就與影響力，林毅夫教授此前榮膺英國科學院外籍院士、發展中國家科學院（原名第三世界科學院）院士，獲得2023年「熊彼特-哈伯勒傑出會士」榮譽稱號、2025年「歐亞商業與經濟學會會士獎」、「留美經濟學會會士」、「全英/全歐中國經濟學會會士」稱號，並獲得法國奧佛涅大學、美國福特漢姆大學、英國諾丁漢大學、香港科技大學、英國倫敦政治經濟學院、加拿大不列顛哥倫比亞大學、比利時魯汶大學、澳門科技大學、香港教育大學和倫敦大學亞非學院等海內外12所大學授予的榮譽博士學位。

世界銀行前首席經濟學家兼資深副行長林毅夫教授

本文獲《觀察者網》授權刊載。

