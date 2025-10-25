林毅夫：2035年前，為何中國有年均8%經濟增長潛力？｜專家有話說

編者按：10月20日至23日在北京召開，會議審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，這份文件為中國未來五年的高質量發展明確方向，體現中國推動現代化建設的政策延續性，也為進一步深化國際合作提供參考。



近年來，國內外學界一直就中國長期發展潛力如何，老齡化問題對中國影響有多大等重大問題爭論不休。就中國經濟發展相關問題，北京大學新結構經濟學研究院院長、國發院名譽院長、南南學院名譽院長林毅夫教授在2025年4月28日舉辦的北大國發院承澤論壇第39期暨北大博雅講壇第656期活動中做了主題演講，針對性回覆了相關疑問。



觀察者網全文轉載林毅夫教授演講。《香港01》經《觀察者網》授權刊載。



北京大學新結構經濟學研究院院長、國發院名譽院長、南南學院名譽院長林毅夫教授。（歐嘉樂攝）

《解讀中國經濟》一書源自我1995年起在北大講授的課程《中國經濟專題》。本書最初於2008年出版，因當時我要去世界銀行擔任高級副行長兼首席經濟學家，不能再給同學們上課，所以就將1995年至2008年的講義整理成書，書名即課程名《中國經濟專題》。

2012年，我從世界銀行回到北大，繼續講授《中國經濟專題》這門課。由於2008年至2012年期間，中國的改革和發展出現了新的態勢，並且我在世界銀行工作期間注意到，國際社會對中國經濟非常關心，但真正瞭解中國經濟又非常困難。因此，我感到有必要根據中國發展出現的新問題、新挑戰和新機遇對2008年版的《中國經濟專題》一書進行補充更新，同時為幫助更多的海外人士借此瞭解中國經濟，我將其更名為《解讀中國經濟》推出英文版，名為Demystifying the Chinese Economy。

本書論及的問題很多，但內部邏輯在全書各章各節之間一以貫之，沒有因討論不同問題而改變，體現了邏輯一致性。同時，本書對過去的論述與歷史事實吻合，對整個轉型過程的分析與中國的發展軌跡基本一致。我提出的許多看法當時曾引起過爭議，甚至孤掌難鳴，但事後證明，中國的發展與我書中所討論和表述的基本一致，說明這本書對中國經濟改革發展的解析基本實現了理論邏輯自洽、歷史邏輯自洽、實踐邏輯自洽。

中國經濟快速增長的內外效應

自1995年我開始談中國經濟的改革與發展以來，至今已三十年。這三十年可以說見證了中國的發展和改革開放的歷程。

回想1995年我剛開設這門課時，儘管自1978年中國改革開放至1995年，我國已取得了連續16年年均經濟增長9.7%的罕見成就。但事實上，按照世界銀行的指標，1995年我國人均GDP為609.6美元。這一數字意味著什麼？同一年，撒哈拉沙漠以南非洲國家的人均GDP為1143.6美元，我國僅為其53%。

早年的上海。（觀察者網）

通常，撒哈拉沙漠以南非洲國家被視為世界上最貧窮的地區，而我國即便自1978年改革開放以後經歷了16年的高速增長，但在1995年我開始講授這門課程時，我國仍是世界上最貧窮的國家。

從1995年至2024年，在前16年年均增長9.7%的基礎上，我國又實現了連續近30年年均8.3%的增長。在這樣的增長速度下，2024年我國人均GDP按現價美元計算達到13445美元。按2024年世界銀行的指標，高收入國家的門檻為人均國內收入14005美元，而人均國內收入與人均GDP在統計上雖有微小差異，但基本相同。因此，我國距離高收入國家的門檻僅差約4個百分點。

我一直講，中國經濟會持續發展。因此，外界常稱我為「樂觀派」。但我不認為自己是「樂觀派」，而是「客觀派」。因為「樂觀」在本質上是個人預期高於事實，有點不切實際的一廂情願，而我的許多預斷事後基本實現，甚至還有不少低估之處。

回顧從1978年開始的46年，或從1995年開始的30年，中國確實是世界上同一時期內發展最快的國家，也是同一時期內唯一未出現系統性金融經濟危機的國家。而且，中國不僅自身未出現金融經濟危機，還在其他國家和地區遭遇危機時以中國經濟的快速增長拉動它們走出了危機。

例如，在東南亞金融危機爆發之前，東亞四小龍經歷了30年的高速增長，但在1997年至1998年遭遇危機後，國際社會普遍認為東亞會從此一蹶不振，至少需要10年才能恢復。但事實上，中國保持人民幣的匯率不變，為它們提供了穩定的匯率錨，並通過高速增長，拉動了它們在兩年後就實現了復蘇。

上世紀本港憑借獨特的地位，在狹縫中從小漁村蛻變成轉口港，更一躍成「亞洲四小龍」之一。（資料圖片／盧翊銘攝）

2008年金融危機爆發後，人們也普遍認為美國及世界各國將遭逢像1930年代的經濟大蕭條。儘管美歐等發達國家至今尚未恢復到2008年之前3%的增長水平，但美國能夠實現每年約2.5%的增長，歐盟能夠實現約2%的增長，很大程度上仍歸功於中國每年為世界貢獻30%增長的拉動。

在歐洲國家中，德國從2008年危機後復蘇極快，被稱為「德國的奇跡」。諾貝爾經濟學獎得主邁克爾·斯賓塞撰文指出，德國之所以能在危機後復蘇得最好，是因為中國的快速增長，通過貿易為德國創造了大量需求。

中國的發展不僅帶來了我們自身收入水平的顯著提升和生活質量的快速改善，同時也通過貿易拉動其他國家的發展以及從危機中的復蘇，並且中國是唯一未出現過系統性危機的國家。然而，「中國崩潰論」一直此起彼伏。為何國際社會不看好中國？我打算談三個主要問題：

第一，改革開放以來，特別是從1995年起，中國經濟為何能長期持續高速增長？

第二，為何在高增長的同時，國內外對中國經濟卻持悲觀預期？

第三，中國的發展目前面臨人口老齡化、中美摩擦等新挑戰。那麼，中國的發展前景究竟如何？



一、中國經濟持續快速增長的內在邏輯

自改革開放以來，中國經濟為何能發展得如此迅速？分析任何問題都應探究其本質。要瞭解中國經濟為何能快速發展，就要先探究發展的本質。

發展的結果表現為人民收入水平的不斷提高，而收入水平不斷提高的前提是生產力水平的不斷提高，這就需要新質生產力不斷湧現。如何實現生產力水平的不斷提高和新質生產力的不斷湧現？要求現有的產業技術不斷創新，附加值更高的新產業不斷湧現。這是新質生產力的來源，也是發展的根本決定因素。這一點對於發展中國家和發達國家是相同的。

然而，發達國家與發展中國家之間有一處重大不同。美國、西歐等老牌發達國家自工業革命以來，其技術和產業一直處於世界最前沿，所以這些國家要想繼續創新，就必須自行發明新技術，創造新產業。發明的投入巨大、風險極高，若成功則一本萬利，但大多數的發明嘗試以失敗告終。

因此，從工業革命至今，發達國家的人均GDP增長緩慢，在18世紀至19世紀初，每年平均增長僅為1個百分點，若將人口增長的1個百分點納入考慮，則其平均經濟增長率約為2個百分點。從19世紀中葉至今，儘管絕大多數新發明和新產業來自這些國家，但其人均GDP或平均勞動生產率的增長僅為2個百分點，若算上人口增長，也僅為3%左右。但自2008年金融危機後尚未完全復蘇，因此增長率普遍低於3%。

工業革命以技術取代了大量人力，使人們工作時間縮短，效率提高，多了閒遐時間。（視覺中國）

根據熊彼特的定義，技術創新指在下一生產週期中所應用的技術相較於當前更為先進。產業升級則是指，在下一投資週期中進入的新產業，其附加值高於當前產業。發達國家之所以必須進行發明創造，是因為其技術水平已經是全世界最先進，如果不發明就沒有新技術，如果不發明也就沒有新產業。我們發展中國家同樣需要努力進行技術創新與產業升級。

然而，一旦我們理解了技術創新和產業升級的定義，便會發現發展中國家目前所採用的技術尚不如發達國家先進，目前的產業附加值也較低，那麼，為何不借鑒發達國家的先進技術，引進發達國家附加值更高的產業呢？

因此，發展中國家在技術創新與產業升級方面有兩種可能的方式。一種是自行進行發明創造；另一種則是利用後來者優勢，引進、消化、吸收，作為再創新的來源。自行發明創造的成本非常大、風險非常高；而引進消化吸收的成本相對更低，風險也相對較小，因為所涉及的技術與產品已經成熟。

基於上述分析，若發展中國家懂得利用後來者優勢，其技術創新的速度和產業升級的速度都有可能快於發達國家。從理論上講，其發展速度有可能快於發達國家。但是具體能快多少，在理論上難以精確量化，需結合歷史經驗來分析。

二次世界大戰結束後，追趕發達國家是眾多發展中經濟體的共同願望。其中，有13個經濟體較為幸運，實現了連續25年或更長時間的年均7%或更高的增長，相當於發達國家增長速度的兩倍多。中國在1978年改革開放以後成為這13個經濟體之一，GDP實現了連續46年的年均8.9%增長，幾乎是發達國家的三倍。若從人均GDP增長來看，中國在過去46年中的年均增長為8%，是發達國家的四倍。

改革開放帶來的其中一項變化，是令中國人的消費維權意識覺醒。（視覺中國）

因此，如果懂得這個道理，理解這個歷史經驗，就不難解釋為何中國在改革開放後能夠取得這麼長時間的高速增長。

但是，如果說利用後來者優勢是中國快速發展的原因，人們可能會問：中國應該自工業革命以後就具備了後來者優勢，為什麼直到1978年改革開放後才開始高速增長？原因在於，1949年建國後，出於當時內外條件的考慮主動放棄了利用這個潛力。

1949年新中國成立是以實現中華民族偉大復興為目標的，主觀上存在迅速追趕上發達國家的願望。當時，發達國家之所以發達，是因為它們的生產力水平很高，有非常先進的產業，而當時的先進產業都是資本密集型的重工業和大規模工業，我們希望擁有同樣先進的產業，同時，沒有國防安全就不可能發展，這些先進的產業是軍事工業基礎。因此，一方面為了民族復興的主觀願望，另一方面為了國家安全的現實需求，中國決定優先發展與當時發達國家同樣先進的重工業。

北京天安門廣場國慶升旗儀式。（新華社）

然而，那些重工業都是資本密集型，中國當時屬於資本短缺型經濟體，所以發展那些產業有違比較優勢。這意味著，我們的生產成本高於那些具有比較優勢的先進國家，因此，為建立這些產業，政府須提供保護補貼。

我們想發展和發達國家一樣的先進產業，但發達國家不願輕易轉讓先進技術，尤其是那些受專利保護的技術，即使我們支付專利費用，發達國家也可能拒絕提供。這就如同當前美國對中國的技術「卡脖子」，當時中國也面臨類似問題。如果不能引進消化吸收，中國就只能自行研發，我們的各方面基礎不如發達國家，這意味著要承擔與發達國家同等甚至更高的研發成本。其實是中國主動放棄了後來者優勢。而且，政府為了給這些不具備比較優勢的產業保護補貼，必然會出現各種干預和扭曲，導致資源錯誤配置。一方面，我們當時選擇了放棄後來者優勢，另一方面，扭曲的資源錯配導致效率低下。因此，即使後來者優勢的潛力存在，我們未加利用，發展就會緩慢。

直到1978年改革開放後，我們國家才開始按照自己的比較優勢以引進消化吸收來發展勞動力密集型產業，這是改革開放後中國能夠快速發展的根本原因。

二、為何「中國崩潰論」此起彼伏？

既然我們改革開放之後的發展成就有目共睹，為什麼總有人不看好中國經濟發展，每過幾年就會出現「中國崩潰論」？

二次大戰以後，無論社會主義還是資本主義的發展中國家，基本都在第一代革命領導人的領導下擺脫了殖民地半殖民地地位，都懷著迅速趕上發達國家的美好願望。如何趕上發達國家？當時的普遍看法就是必須具備與發達國家一樣的生產力水平，而要達到這樣的水平，就必須擁有和發達國家同樣先進的產業。

因此，當時的社會主義國家選擇優先發展重工業，其他發展中國家實行優先發展資本密集的重工業的進口替代戰略，這些國家的資本相對短缺，在這些產業沒有比較優勢，所以，要建立這些產業也需要政府提供各種保護補貼。這實際上意味著這些國家放棄了後來者優勢。而且，過度的政府干預和保護補貼往往導致資源錯誤配置，滋生尋租腐敗。因此，這些國家的發展速度普遍緩慢。這也是為何自第二次世界大戰以來，僅有13個經濟體能夠取得年均7%以上的增長，而大多數國家仍陷於低收入或中等收入陷阱之中。

環球時報曾發社評，以「等待『中國崩潰』的人都將空耗人生」為題。（網站截圖）

我國自1978年開始改革開放。同時期，其他發展中國家經歷了二戰後的政治獨立，經過一代人的努力，其國家面貌並未發生根本性變化。因此，在我國啓動改革開放之時，這些國家同樣面臨著與中國相似的挑戰，包括收入水平低、經濟停滯，以及各種社會經濟政治問題。他們也開始逐步推進改革開放，雖然步伐比我們稍緩，但改革開放的趨勢已成共識。

那些國家開始改革開放，就需要理論指導。當時國際上盛行的看法是，這些在二戰後獲得政治獨立的國家，其發展成效不佳的原因在於過多的政府干預和扭曲，導致資源錯配和尋租腐敗，進而使得其發展績效與發達國家之間的差距日益擴大。當時主流的觀點認為，發達國家工業革命能夠取得良好的發展，是因為他們建立了完善的市場經濟體系，價格由市場決定，產權歸私人所有。

市場決定的價格引導了資源的有效配置，私有產權激發了企業的積極性，而政府的責任主要限於教育、國防和安全領域。因此，當時的主流觀點強調市場化、私有化、宏觀穩定化和自由化的重要性。從理論角度審視，這些觀點闡述得十分清晰，邏輯上也顯得合理。

中國的改革開放沒有完全遵循西方主流理論，而是採取了「老人老辦法、新人新辦法」的策略。對於國有企業，政府繼續按照既定標準提供保護補貼，產權沒有私有化；對於那些符合比較優勢的新產業，允許鄉鎮企業、民營企業參與其中，並積極吸引外資企業投資。在這些新產業領域，價格機制基本放開，主要由市場供求關係來決定。在「老人老辦法、新人新辦法」的政策框架下，政府一方面保持了對經濟的干預，另一方面在一定程度上釋放了市場力量。

2020年5月27日，中國江蘇省連雲港的一個港口，工人將出口的鋼鐵產品裝載到一艘貨船上。（Reuters）

在20世紀80年代我們開始改革開放時，國際社會普遍認為計劃經濟不如市場經濟，因此要向市場經濟過渡。當時普遍的觀點是，若要向市場經濟轉型，就必須建立市場經濟必要的制度安排，包括價格由市場決定、產權私有，以及限制政府職能於教育、國防、安全領域，這是華盛頓共識和新自由主義的核心理念。

當時還存在一個共識，即認為中國所採用的市場與政府雙軌制配置資源的體制，是比計劃經濟更糟的制度。這種觀點認為，由於計劃價格偏低而市場價格偏高，這種差異將導致大量的尋租和套利機會，進而導致腐敗橫行、收入分配差距擴大以及社會風氣惡化。雙軌制比計劃經濟更差的觀點甚至得到了理論模型的支持，發表在頂級學術期刊上，成為廣泛接受的共識。

可是，改革開放後，我國經濟迅猛發展，過去四十六年間的年均增長率達到8.9%。需要注意的是，平均值8.9%並非指每年都為8.9%，在某些年份達到10%、11%乃至12%，而總會有一些年份比平均值略低。一旦國際社會注意到我國經濟增長率低於8.9%的平均水平，特別是連續兩三年持續下降時，便會出現所謂「中國崩潰論」。

在改革開放初期，深圳憑藉「三來一補」賺得第一桶金。（網上圖片）

批評者會宣稱我國的體制無法維持經濟的持續增長，進而斷言體制本身的不可持續性。這種觀點在國際媒體和學術界中傳播，似乎有一定的說服力。因此，當國內經濟出現下滑跡象，面臨更多困難時，受國際輿論的影響，國內就可能出現動搖情緒。

然而，目前看來，那些堅信轉型成功必須遵循華盛頓共識所倡導的市場化、私有化、宏觀穩定化原則，將政府職能僅限於保持預算均衡以此來維護宏觀經濟穩定的國家，反而普遍遭遇了經濟崩潰、停滯，以及持續的危機，腐敗現象更為嚴重，收入分配不均的情況也惡化。儘管理論架構看似完美，但實際成效卻與預期背道而馳。

為何會出現此種情況？先前我已提及，在計劃經濟時期，政府需提供保護補貼以支持某些產業的發展。這些產業因違背比較優勢原則，若無政府的保護補貼則難以生存，因此，一旦取消這些支持，它們便會衰敗，進而導致失業和社會不穩定。此外，有些產業是不能允許其衰敗的，例如電力和電信行業，它們需要巨額的資本投入。

中國從鄧小平時代起進行市場改革，逐漸增加私人資本的份額，實現了從計劃經濟向市場經濟的平穩轉型。（資料圖片）

雖然在1980和90年代，這些行業與比較優勢原則相悖，但它們是國家不可或缺的基礎設施。因此，電信和電力行業在當時得到了高度的保護。在涉及國防安全的領域，若缺乏必要的保護補貼，國家安全將面臨風險，這一點在當前烏克蘭局勢中可見一斑。

因此，即便在私有化情況下，儘管表面上取消了保護補貼，實際上仍需通過各種手段確保其獲得必要的支持，但當私有企業獲得補貼時，其尋租行為可能更為積極，因為企業家可以將獲得的補貼合法地作為其收入的一部分，在國有企業中，若將補貼轉化為個人利益，則構成腐敗，一旦被查處，將面臨法律制裁。

基於此，我將這種現象稱為政策性負擔。國有體制在一定程度上能夠減少尋租行為和腐敗現象。以電力等自然壟斷行業為例，在東歐、蘇聯、拉丁美洲等地，私有化後往往形成寡頭經濟，利用其壟斷地位獲取高額利潤，進而影響政治生態。

因此，自20世紀80年代以來，那些按照主流理論進行轉型的國家，並未如理論所預期的那樣，在取消政府干預、價格扭曲和國有產權私有化後實現效率提升和快速發展。相反，這些國家的經濟增長速度低於轉型前的1970年代和1960年代，且經濟危機的頻率更高。

而中國採取了新舊並行「老人老辦法、新人新辦法」策略，保持了經濟的穩定。同時，新方法借助後發國家的後來者優勢，實現了穩定與快速發展的雙重目標。在快速發展的過程中，資本迅速積累，經過三四十年的積累，許多原本不符合比較優勢的產業已經轉變為符合比較優勢的產業。一旦產業符合比較優勢，便無需繼續提供保護性補貼。這正是十八屆三中全會提出全面深化改革，強調市場在資源配置中發揮決定性作用的原因所在。因此，我們的漸進式雙軌制改革，確保了經濟的持續穩定與快速發展，並為我們順利過渡到市場經濟體制創造了必要的物質基礎。

三、中國的未來發展前景如何？

目前，對於中國未來的發展存在一些悲觀的看法。原因主要基於兩方面：一是人口老齡化，二是中美摩擦。在國際上也出現了「中國見頂論」的論調。

那麼，我們的發展前景究竟如何呢？我認為，這主要取決於我們的發展潛力。如果我們能夠解放思想、實事求是，就仍然能夠實現快速發展。

中國的發展潛力如何衡量？如前所述，我們快速發展的原因是利用了後來者優勢。但是有人質疑，經過了四十多年的快速發展，我們的後來者優勢是否還足夠？

一種觀點是，亞洲四小龍利用後來者優勢實現了約20年的8%～10%的增長，而我們已經實現了四十五年的年均8.9%的增長，潛力似乎即將耗盡。另一種觀點是，那些曾經利用後來者優勢實現高速增長的國家，當其按照購買力平價計算的人均GDP達到14000美元時，經濟增長速度普遍放緩，降至與發達國家相似的3%左右。

1997年亞洲金融危機期間韓國政府向IMF求援，但IMF嚴苛的「金援」條款也引發抗議。（網絡圖片）

據此，有人認為中國也將如此。如果中國僅能有每年3%左右的增長，那將不可能縮小與發達國家之間的差距。這是「中國見頂論」的一種理論依據。

但實際上，我們是否仍具備後來者優勢，不取決於我們利用該優勢的已有時長，也不取決於我們現在的絕對水平有多高，而是要看我們與發達國家之間的差距還有多大。這才是後來者優勢的根源。看問題應看本質，而不能停留在表象。後來者優勢的本質，正是我們與發達國家之間的差距。

後來者優勢能夠帶來更快的發展，但究竟能發展多快則需參照歷史經驗。我自2019年開始關注這一問題。當時，按照購買力平價計算，我國人均GDP為美國的22.6%，這相當於德國在1946年、日本在1956年以及韓國在1985年與美國的差距水平。這三個國家在其與美國存在類似差距時，均表現出色。

德國在1946年至1962年的16年間，平均年經濟增長率為9.4%，人口增長率為0.8%，因此其人均GDP增長率為8.6%。日本從1956年至1972年的16年里，平均年經濟增長率為9.6%，人口增長率為1%，人均GDP增長同樣為8.6%。韓國在1985年至2001年的16年間，儘管遭遇亞洲金融危機期間有負增長，但平均經濟增長率仍達到9%，人口增長率為0.9%，因此人均GDP增長率為8.1%。鑒於歷史上同類優勢帶來的增長，我們利用與美國之間的技術差距，理應在從2019年起的16年里有人均GDP年均8%的增長潛力。

至於人口老齡化的影響，事實上，所有發達國家均進入了人口老齡化階段，但在過去一百多年間，這些國家的人均GDP增長並未因此受到影響。為什麼老齡化對人均GDP的影響微小？老齡化最主要的表現是使勞動力增長速度放緩，但我們必須認識到，決定經濟增長的關鍵因素並非勞動力的數量，而是有效勞動的數量。

有效勞動是勞動力數量與勞動力質量的乘積，而勞動力質量主要取決於教育水平。即便人口老齡化導致勞動力數量增長減緩，但如果新進入市場的勞動力受教育水平較高，那麼有效勞動可以不下降。況且，人口老齡化並非不可預見的「黑天鵝」事件，早在10年前、20年前就能夠預測到，因此，國家完全有時間在老齡化到來之前增加教育投資，從而確保有效勞動基本保持不變。

當前我國勞動市場的平均教育水平為10.4年，退休人員的平均教育水平大約為6年，而新進入的勞動力則擁有14年的平均教育水平。發達國家儘管普遍有人口老齡化問題，但能保持人均GDP的穩定，原因正在於此。因此，中國在從2019年至2035年的16年間，利用後來者優勢應該會有8%的增長潛力。

新進入的勞動力則擁有14年的平均教育水平。

不僅如此，中國還擁有一個當年的德國、日本、韓國所不具備的優勢，即第四次工業革命。第四次工業革命的核心特徵是人工智能和大數據，這些技術的特性是研發週期很短。研發週期短意味著資本投入相對較少。

以DeepSeek為例，僅需幾百人和三四年的時間，所以資本投入相對較小。我國目前的人均收入為13445美元，尚未達到高收入國家水平，與美國的人均85000美元相比，其資本實力顯然更為雄厚。然而，在第四次工業革命中，研發週期短和資本投入少的特點，使得人力資本成為更關鍵的因素，而資本相對少已不構成我們的劣勢。人力資本包括科學、技術、工程和數學等領域的教育所獲得的能力，這些是第四次工業革命的核心要素。在這些學科，我國每年有超過600萬的大學畢業生，這一數字超過了七國集團的總和，因此我們擁有顯著的人才優勢。

而且，我們擁有國內超大規模市場的優勢。按照購買力平價計算，我國國內市場為世界最大，這為任何新產品或技術提供了迅速實現規模經濟的可能。

此外，我國擁有全世界最完善的產業配套。以特斯拉為例，作為新能源汽車的先驅，在美國發展了十幾年，最高年產量也未超過3萬輛，一度瀕臨破產。2019年在上海浦東建廠，2020年產量即達到48萬輛，產量的迅速擴張使得特斯拉的市場估值飆升至6000億美元，相比之下，克萊斯勒、通用和福特三家傳統燃油車製造商的市場估值總和僅為1500億美元，是特斯拉的四分之一。特斯拉之所以在中國能夠如此迅速地發展，正是得益於我國完善的產業配套。即便在軟件方面，目前美國下載量排名前5的應用中，有4個來自中國。

綜合以上來看，我國在2035年之前具備8%的增長潛力，這並非高估。

或許有人會提出疑問，美國對我們採取技術限制措施，我們在技術引進受阻的情況下是否還能依賴後來者優勢？其實，我們所需引進的技術中的大部分，美國都不是唯一供應者，其他一些發達國家同樣擁有這些技術，並且願意與我們進行交易。因此，儘管存在「卡脖子」，但這種情況少之又少。既然如此，我們有足夠的底氣相信，通過新型舉國體制，短則3年，長則5年，這些技術我們基本上都能實現突破。華為就是最明顯的例子，作為第一家被列入實體清單的企業，它依然保持著良好的運營狀態。

昇騰晶片規劃發展路徑。

到2035年之前我們仍有8%的增長潛力，但要將潛力轉化為現實，我們仍需克服包括人口老齡化在內的一系列困難。儘管人口老齡化不會影響增長潛力，但其對社會的影響不容忽視，需要我們妥善照顧老年人群體。美國的「卡脖子」措施雖不會使我們陷入絕境，但面對限制時，我們必須擁有足夠的資源進行技術攻關。同時，我們還需追求高質量發展，並應對全球氣候變化帶來的挑戰。

儘管如此，我個人的看法是，在8%的增長潛力下，我們在2035年之前實現年均5%～6%的增長是可能的。若以同樣的方式分析，在2036年至第二個百年目標的2049年期間，我們應有6%的增長潛力，可以實現3%～4%的增長。若能如此，到2049年，我國人均GDP有望達到美國的一半。

一旦我國人均GDP達到美國的一半，民族復興的偉大目標就會實現。我們現在定的目標是到2049年將中國建設成為社會主義現代化強國。雖然黨的二十大未明確指出社會主義現代化強國的具體人均GDP數值，但我們可以進行合理推斷。

2019年，全球有70個高收入國家，其中28個國家的人均GDP達到或超過美國的一半，這些國家包括工業革命以來的強國，如西歐國家、美國、加拿大，以及日本、韓國、新加坡和以色列，還有以金融或博彩業獲得高收入的摩納哥、列支敦士登等國。我預計，當2049年我國人均GDP達到美國的一半時，我國將躋身世界強國之列。

屆時，中美關係也會得到改善。原因在於，美國現在對我們發起貿易戰和科技戰，前提是其在科技和軍事領域的實力強於我們。而到了2049年，當我國人均GDP達到美國的一半時，國內經濟比較發達的北京、天津、上海以及東部沿海的山東、江蘇、浙江、福建、廣東五省，其人均GDP有望與美國持平。這三市五省的人口總和約為4億多，略高於美國當前的3.3億人口。

美國同樣面臨人口老齡化，靠移民其人口增長速度快於我國，但到2049年時其人口應該還少於4億，我國三市五省的經濟體量將略大於美國，而人均GDP水平相當，這意味著這三市五省的平均勞動生產率和平均產業技術水平與美國持平。因此，屆時我國在體量上略勝一籌，在技術上與美國並駕齊驅，美國將無法再對中國施加技術上的限制。這是其一。

其次，屆時我國的經濟體量將是美國的兩倍，而美國的高科技企業不能沒有中國市場。因為高科技企業需要巨額的研發投入，而投入後如果有幸成功，之後的利潤大小取決於市場的規模。中國市場的規模是美國的兩倍，若失去中國市場，美國高科技企業的盈利可能從高盈利轉為低盈利，甚至不盈利。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

若企業無法盈利，企業管理者的領導地位將難以維繫。高科技企業需要持續而大量的研發投入，而高盈利是持續投入的保障。高科技產業的競爭相當激烈，因此，中國市場對美國高科技企業而言生死攸關。

同時，若美國老百姓無法獲得來自中國物美價廉的產品，其生活質量將直接受到影響。而且，眾所周知，貿易是互利共贏的，小經濟體從中獲益更多。當前，美國頻繁使用貿易戰手段的主要原因是我國經濟體量與美國相當，按照購買力平價計算的經濟規模約為美國的1.3倍，而按市場匯率計算則約為其65%至70%。因此，雙方的經濟規模孰大孰小尚難定論。加之美國在高科技領域的優勢，使其能夠對我國施加技術限制。然而，到了2049年，美國將無法在高科技領域對我們「卡脖子」，其經濟體量又小於我國，中美貿易對美國的好處將超過我國。

因此，美國到那時一方面無法限制我國，另一方面與我國保持良好關係將對其更為有利，中美有條件實現和平共處。世界最大兩個經濟體的和平相處，將成為世界穩定發展的重要基石。