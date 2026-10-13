超強厄爾尼諾已形成　廣州今冬或再次「飄雪」？

史上最強厄爾尼諾現象（El Niño，又稱聖嬰現象）正式形成。受厄爾尼諾影響，廣東今年易現暖冬，且有機會出現極暖與極寒天氣。氣象專家稱，若北方冷空氣配合暖濕水氣，廣州不排除會再次「飄雪」。



國家氣候中心日前確認，2026年9月已正式形成一次超強厄爾尼諾事件。國家氣候中心首席預報員趙俊虎表示，監測區海溫指數三個月滑動平均值已連續五個月超過0.5℃，其中7至9月滑動平均值超過2.5℃，達到超強事件標準。

2016年，網民上載圖片指廣州下雪了。（微博截圖）

趙俊虎稱，綜合國內外動力氣候模式和統計方法預測，預計未來3個月赤道中東太平洋海表溫度將繼續升高，在秋末冬初達到峰值，此次厄爾尼諾事件將成為有系統性監測以來最強厄爾尼諾事件。

上一次超強厄爾尼諾事件期間（2014至2016年），廣州城區曾經飄雪。廣東省氣候中心決策服務首席王娟懷介紹，從標準意義上看，2016年的廣州下雪其實是下霰。在全球變暖的背景下，今年整個冬季偏暖，疊加超強厄爾尼諾事件，若今冬暖濕水氣充沛且遇北方冷空氣，廣州仍有機會再次出現下霰現象。

2016年廣州下雪，不少市民在街頭堆雪人。（微博）

2016年廣州下雪，不少市民在街頭堆雪人。（微博）

王娟懷介紹，此次超強厄爾尼諾事件預計在今年的秋末冬初達到峰值，並持續到2027年春季。在厄爾尼諾影響下，廣東容易出現暖冬，但暖冬不代表天天偏暖，反而更易出現極暖或者極寒的天氣，冷暖劇烈反差對長者、幼童或抵抗力較差者的身體健康極大影響，公眾應密切留意氣溫驟變。