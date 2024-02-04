一年落雪182天的地方在南方！　二戰後香港亦有4次降雪報告

每當寒潮來襲，媒體少不了各地降雪的報道。大家關心這些消息之餘，是否知道中國甚麼地方最多雪，雪花最南可以飄到甚麼地方，又有哪個省不下雪呢？



四川松潘 一年有182天在下雪

松潘位於四川省阿壩藏族羌族自治州境內，與九寨溝縣、若爾蓋縣為鄰。圖為松潘城區雪景。（網上圖片/當代中國授權）

據《中國天氣網》報道，原來中國錄得降雪最多的氣象站，是青藏高原上的四川松潘站。該處地高天寒，平均每年要下雪162.9天，最多一年還曾下了182天，等於全年有一半時間在下雪，相當驚人。

其次是吉林省近中國和朝鮮邊境的長白山天池氣象站，平均每年下雪144.5天，最多的一年達到176天。接下來是青海玉樹的清水河和西藏嘉黎，平均都在100天以上。

如果從「點」擴大到「面」，中國大致有3大降雪區，分別東北的大小興安嶺和長白山區、新疆天山北坡和阿勒泰山區，以及青藏高原東部濕潤地區，每年平均都降雪30至60天。

中國南方溫度較北方高，降雪機會理應較少，那中國降雪一般能南到甚麼地方呢？

廈門至保山一線已是「無雪區」

（當代中國製圖）

《中國天氣網》的報道稱，中國東部北緯30度左右以南，每年的雪日一般在10天以下，台灣的台北，福建福州，廣東韶關，廣西桂林，雲南昆明一線還能看見雪。

但是再往南走，福建廈門，廣東梅州，廣西梧州、百色，雲南廣南、元江、保山一線，基本上是「無雪區」了。

當然，這是正常年份的情況，如果有特強寒潮的年份，落入「無雪區」的地方還是可能降雪的，例如廣西首府南寧和廣東省會廣州，都有降雪記錄。

另外，「無雪區」的一些較高的山上，也不時有雪。

廣州市區2016年有降雪記錄

2016年廣州降雪，市民堆起小雪人「打卡」。（網上圖片/當代中國授權）

值得一提的是，廣州降雪並不是很久遠的事，就在2016年1月24日，而且不在郊區或山上，而是在市區，當時令目睹民眾萬分驚喜。當然，廣州的降雪非常輕微，與北方的大雪完全是兩回事。

至於中國哪省沒有雪的問題，既然剛才提到能看到雪的台北至昆明橫穿華南的廣東、廣西，那完全沒有雪的應該只有緯度更南、地處熱帶北緣的海南了？

這答案也不完全準確。自上世紀50年代初中國有正式氣象記錄以來，海南確實沒有降雪，但在歷史上，海南還是有雪的。

16世紀至19世紀，大約中國的明清時期，地球曾出現氣候相對寒冷的「小冰期」，那時中國的「雪線」比現在南得多，根據地方誌及相關史籍記載，在明朝萬曆、清朝康熙和光緒年間，海南的瓊山便出現過降雪。

二戰後香港有4次降雪報告

香港冬天能降至10度以下，但一般難達到降雪條件。（視覺中國/當代中國授權）

另外，很多人或會認為香港、澳門應該不會降雪，其實這兩地降雪也只是極為罕見，卻不是沒有。

香港在1893年1月有降雪報告，據說當時太平山、大帽山等山頂變成白色一片。

即使在二戰之後，香港天文台亦收過4次降雪報告（1967年2月和12月、1971年1月及1975年12月），其中3次在香港最高峰大帽山近山頂位置。

澳門和香港相鄰，氣候相近，1893年1月當香港降雪的同時，澳門也有雪，這是當地較確切可信的一次降雪記錄。當地此後還有個別降雪報告，惟未氣象部門確認。

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