中國氣象局料11月前後迎超強厄爾尼諾事件　影響全球氣候

9月29日，中國氣象局國家氣候中心主任巢清塵在新聞發布會上介紹，厄爾尼諾的快速發展對中國今年汛期氣候影響明顯。當前厄爾尼諾仍繼續發展，將形成一次有監測記錄以來最強的超強厄爾尼諾事件，並將對全球和中國今年秋冬季及明年春夏季氣候產生影響。



7月28日，在印度尼西亞萬丹省勒巴克縣，此前被水庫淹沒的村莊遺址重新顯現（無人機照片）。受厄爾尼諾現象影響，今年印度尼西亞多地旱季持續時間更長，較往年更加乾燥。（新華社）

海溫首破3℃創歷史新高

《央視新聞》報道，根據國家氣候中心監測，赤道中東太平洋已於5月進入厄爾尼諾狀態。其後海溫指數繼續快速升高。9月以來赤道中東太平洋海溫持續增暖，第1至5候（每5天為1候）的監測區海溫指數分別為2.70℃、2.94℃、3.01℃、3.01℃、3.02℃，為有監測記錄以來候和旬尺度海溫指數首次突破3℃。

2026年全球處於厄爾尼諾狀態，海洋溫度偏高，為大氣提供了更多熱量與水汽，導致中國南方降水與高溫提前出現，強度偏強。圖為厄爾尼諾狀態示意圖。（微博@中國天氣）

據國家氣候中心預測，海溫指數峰值預計出現在11月前後，為3.2℃至3.5℃，將明顯高於歷史最大值（2.8℃，2014至2016年超強厄爾尼諾事件峰值），形成一次有監測記錄以來最強的超強厄爾尼諾事件。巢清塵介紹，自有監測記錄以來，此前共出現過3次超強厄爾尼諾事件，分別發生於1982至1983年、1997至1998年和2014至2016年。當前海溫監測指數及其增暖速率均顯著高於上述三次事件的同期水平。

2016年5月15日，在智利特木科，一名漁民站在大堆死魚旁。受赤潮影響，智利沿岸部分海域出現大批魚類死亡現象。據專家介紹，厄爾尼諾現象帶來的海水溫度上升導致了本次赤潮的爆發。（新華社）

有1至2個颱風登陸或影響 冬季氣溫偏高

巢清塵還指出，厄爾尼諾的快速發展對中國今年汛期的氣候影響明顯，中東部地區降水總體呈「南北多 、中間少」格局，澇重於旱。當前厄爾尼諾還將繼續發展，並將對全球和中國今年秋冬季和明年春夏季氣候產生影響。

厄爾尼諾現象快速發展，引發全球擔憂。（新華社）

巢清塵預計，今年秋季（10月至11月），中國中東部大部降水偏多，江南大部和西南地區東部局部偏多五至八成，極端降水及山洪、滑坡、泥石流等風險高；華西秋雨總體偏多，呈「南多北少」空間分布；內蒙古西南部、西北地區東北部等地降水偏少超過二至五成，氣象乾旱和森林草原火險風險較高。

受今年第18號颱風「沙德爾」影响浙江南部、福建東部迎來強降雨，大雨導致福建多地水浸街。（網絡圖片）

颱風方面，有1至2個颱風登陸或影響中國，強度偏強，以西行和西北行為主，華南和華東沿海地區暴雨洪澇、大風和風暴潮災害風險高。

她同時預計，冬季（2026年12月至2027年2月），中國氣溫總體偏高，寒潮頻次略偏多，氣溫冷暖起伏大；降水總體偏多。