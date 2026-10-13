5中國漢持槍劫芭堤雅豪宅　劫掠810萬財物後6小時火速離境遭通緝

泰國警方近日公佈一宗重大入屋行劫案，5名中國籍男子涉嫌在芭堤雅一處高檔住宅區持槍搶劫，劫走總值約3700萬泰銖（約810萬港元）的財物，犯案後約6小時內逃離泰國。目前，芭堤雅省法院已對5人發出逮捕令，警方正與中國大使館協調，並申請國際刑警組織紅色通緝令追捕。



泰國警方近日公佈一起重大入室搶劫案，5名中國籍男子涉嫌在芭堤雅一處高檔住宅區持槍搶劫，劫走總值約3700萬泰銖（約810萬港元）的財物。（封面新聞）

持槍蒙面闖入豪宅捆綁二人 逼交USDT與勞力士

據《曼谷郵報》、《封面新聞》，案發於10月6日凌晨3時30分，春武里府邦拉蒙縣農普魯分區一處高檔住宅區。多名身穿黑衣、蒙面的男子持槍及刀具，從住宅後方進入，再從廚房區域闖入室內，威脅並毆打34歲土耳其裔商人Kutay Aslan及屋內一名緬甸籍清潔工，隨後用手銬將兩人銬住。

劫匪強迫商人交出價值約82.4萬美元（約640萬港元）的泰達幣（USDT）、21萬泰銖現金（約4.6萬港元）、5塊勞力士手錶及4部手機，總值超過3700萬泰銖（約810萬港元）。整個搶劫過程約6小時，受害人表示此前從未見過上述嫌疑人。

當地警方接報後，立即調取疑似逃逸路線沿線的閉路電視錄像，最終在距離案發地約3公里的芭堤雅中天9巷路段，發現一輛被遺棄的豐田Fortuner越野車。警方搜查該車，收集到14件物證，包括頭套、帽子、手套、衣物、鞋子及一架鋁製梯子，正進行法醫鑑定。

當地警方接報後，立即調取疑似逃逸路線沿線的閉路電視錄像，最終在距離案發地約3公里的芭堤雅中天9巷路段，發現一輛被遺棄的豐田Fortuner越野車。（封面新聞）

早於9月租屋租車 跟蹤受害人預謀犯案

春武里府第二警區負責人表示，調查發現嫌疑人可能預謀犯案，提前在案發地附近租用一棟月租約9.2萬泰銖（約2萬港元）的房子，並從9月開始租車，觀察受害人行蹤。

警方通過證人證詞、車輛GPS數據、車輛及住宿租賃記錄、酒店入住信息以及移民記錄等線索，並比對嫌疑人衣着細節與現場證據，最終鎖定5名嫌疑人。

他們分別是：38歲的董平（譯音，Dong Ping）、31歲的李信樂（譯音，Li Xinle）、32歲的王洪波（譯音，Wang Hongbo）、33歲的穆洪達（譯音，Mu Hongda）和31歲的王志宇（譯音，Wang Zhiyu）。

芭堤雅省法院已批准逮捕令，5人面臨夜間持械搶劫、財產損失、使用車輛實施犯罪、對他人造成身心傷害、非法拘禁、剝奪人身自由及涉槍犯罪等指控。（泰國警方FB）

法院發逮捕令 國際刑警紅色通緝追捕5人

芭堤雅省法院已批准逮捕令，5人面臨夜間持械搶劫、財產損失、使用車輛實施犯罪、對他人造成身心傷害、非法拘禁、剝奪人身自由及涉槍犯罪等指控。春武里府警方表示，案件仍在調查中，不排除背後還有其他人參與。