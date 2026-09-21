中國男柬埔寨街頭毒癮發作跪哭求回國　尿檢驗出冰毒陽性後遭遣返

一名中國男子9月19日下午在金邊街頭跪地高聲求助，稱希望返回中國。當地警方到場將其帶走，並送往中國駐柬埔寨大使館協調。柬埔寨移民總局其後稱，該男子尿液檢測對甲基苯丙胺（冰毒）呈陽性，目前正辦理手續，準備將其驅逐出柬埔寨。



一名中國男子9月19日下午在金邊街頭跪地高聲求助，稱希望返回中國。（柬中時報）

中國漢街頭跪地求助 稱感害怕疑被跟蹤

據《柬中時報》報道，事件發生於下午約1時30分，地點位於金邊市桑園區百色河分區一處公園。該男子情緒激動，手持紙張，一度跪在路邊高聲求助，要求返回中國。

百色河分區警方接報後趕到現場，將男子帶往桑園區警察局了解情況，隨後送至中國駐柬埔寨大使館尋求協助。

報道指出，該男子當天接受移民警察接受詢問時表示，自己當時在公共場所高聲叫喊，是因為希望返回中國，並非受到任何人威脅。他稱當時感到害怕，並懷疑有人跟蹤，但實際上並沒人跟蹤或威脅他。

百色河分區警方接報後趕到現場，將男子帶往桑園區警察局了解情況，隨後送至中國駐柬埔寨大使館尋求協助。（柬中時報）

尿檢冰毒陽性遭遣返

柬埔寨移民總局稱，移民官員隨後對其進行尿液檢測，結果顯示甲基苯丙胺呈陽性。目前，該男子仍被安置在遣返中心，相關部門正辦理手續，準備將其驅逐出柬埔寨。