紐約布魯克林正式掛牌｢廣東大道｣　紀念19世紀廣東籍鐵路華工貢獻

當地時間10月2日，美國紐約市布魯克林區班森賀的海灣公園大道與86街交界處舉行「廣東大道」（Canton Avenue）命名揭幕儀式，以紀念19世紀參與修建橫跨美國東西大陸鐵路的廣東籍華工，以及華人移民對美國及當地社區發展的貢獻。



當地時間10月2日，美國紐約市布魯克林區班森賀（Bensonhurst）的海灣公園大道與86街交界處熱鬧非凡，當地舉行了「廣東大道」（Canton Avenue）的命名揭幕儀式。據南都N視頻報道，現場伴隨著舞獅與傳統樂曲表演，數百位民眾及社區團體代表齊聚見證雙語街牌正式掛牌，不少華僑華人更在社交平台激動分享這一歷史時刻。

紐約布魯克林正式掛牌「廣東大道」。

紐約布魯克林正式掛牌「廣東大道」。

這項命名提案由紐約市議員莊文怡推動，並於今年6月獲紐約市議會通過。莊文怡在揭幕儀式上致辭表示，上世紀80年代起說粵語的華人家庭開始在此定居，至2000年後社區顯著成長，86街、18大道與海灣公園大道一帶逐漸成為華人生活與商業聚集地。她強調：「今天我們不只是為一條街多加一個名字，而是讓大家看見我們的歷史。」

追溯歷史，19世紀美國招募了約1.2萬名中國工人參與建設首條橫貫美國東西部的太平洋鐵路，這些華工幾乎全數來自廣東。據美國太平洋鐵路研究專著《金釘》記載，這條鐵路高達95%的工程是在華工加入後才完成的。華工在艱苦環境下歷經暴風雪等惡劣天氣，在內華達山脈堅硬岩石上開鑿出15條隧道，創造了偉大奇蹟。

1869年5月10日，太平洋鐵路合龍儀式上，沒有一名華工的面孔，只有一名華工的背影。（南方都市報）

美國人原本預計花費14年完成的戰略大通道，華工僅用了6年便告竣工。然而，這條鐵路平均每2英里枕木下就埋葬了3名華工，共有1200多名華工在施工中命喪異鄉，20000磅屍骨隨後被運回中國。在1869年5月10日的鐵路合龍儀式上，歷史卻未留下一名華工的正臉，僅有一名華工的背影。

更令人唏噓的是，鐵路建成後華工卻面臨排擠。美國國會更於1882年5月通過《排華法案》禁止華工入境，該法案直至實施60多年後的1943年才被廢除。

紐約廣府人總會主席、紐約鐵路華工後裔協會會長羅少領在儀式上指出，「廣東大道」不僅是一個街道名稱，更是對百多年前廣東鐵路華工巨大犧牲的深切紀念。莊文怡也寄語當地下一代，希望孩子們經過這條街時能為自身文化感到驕傲，並深刻了解華人在美國歷史中的重要位置。

近年來，從美國勞工部於2014年將「鐵路華工集體」請入榮譽堂，到加州將華工貢獻寫入教科書並設立紀念日，再到如今紐約布魯克林掛牌「廣東大道」，這段曾被歲月塵封的華工血淚史正逐漸獲得正名與銘記。