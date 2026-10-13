健身博主懸空寺橫樑做引體上升　網民斥破壞文物　警方立案調查

內地一名健身博主於山西大同千年古蹟「懸空寺」遊覽時，竟跳起緊抓橫樑做引體上升，影片曝光後引發極大爭議，不少人指責其行為會對千年木結構文物造成毀滅性破壞。

10月13日，恒山風景名勝區管理中心通報稱，健身博主的行為未對文物造成損壞，但嚴重擾動榫卯受力平衡。目前，景區及當地警方已介入調查此事。



《現代快報》報道，10月11日，一段「男子在山西大同懸空寺古建築橫樑上做引體向上」的影片在社交平台上引起熱議。發布者為一名健身博主，片中男子原地起跳後，雙手緊抓古建築的橫樑，並連續完成5個引體上升的動作。

健身博主在山西懸空寺橫樑做引體上升。（小紅書）

10月13日，恒山風景名勝區管理中心稱，事發於9月27日上午，涉事男子在懸空寺大雄寶殿前廊北側第二根穿插枋處做引體上升，他10月11日將影片上傳至社交平台，次日迅速發酵並引發輿情。

景區知悉後，立即安排古建築保護及文物保護專家趕赴現場勘查。經專業勘驗確認，該行為暫未對文物本體造成可見的直接物理損傷，但鑑於懸空寺為純木構摩崖建築，其樑、枋、柱等構件通過榫卯結構咬合受力，此類吊拉行為已對木構體系的受力平衡產生潛在擾動風險，存在嚴重安全隱患。

懸空寺位於山西大同市渾源縣。（微博＠北岳恒山景區）

懸空寺位於恒山第二主峰翠屏峰的半崖峭壁間，始建於北魏後期，距今已有1500多年的歷史，是國內罕見的佛、道、儒三教合一的寺廟。1982年，國務院公布懸空寺為全國重點文物保護單位。

景區稱，懸空寺建築結構精妙，主要依靠插入岩體的橫樑承載重量，任何對受力構件的非正常外力施加，均可能破壞歷經千年形成的力學平衡，進而導致不可逆的損毀。因此，嚴禁任何形式的踩踏、拉扯、晃動、攀爬建築構件行為，不僅是景區管理規定，更是保護珍貴文化遺產的法律底線。

景區指出，當事人故意吊拉國家重點文物保護建築的受力構件，行為性質惡劣，隱患突出。目前，公安機關已正式立案調查，將依法依規對當事人進行嚴肅處理。景區將優化重點區域巡查管控機制、增設醒目警示標識並細化勸導，呼籲廣大遊客文明遊覽。