女遊客摘綠化帶竹筍餵大熊貓妹豬　廣州長隆證未食用已消毒展區

內地十一國慶假期，各地景區都迎來大批遊客，但廣州長隆野生動物世界有遊客擅自摘取綠化帶竹筍芽，剝殼後投餵大熊貓「妹豬」。園方表示，保育員接報後已立即將「妹豬」收回內展區，幸牠未吃下投餵物，並再次呼籲廣大遊客文明遊園，切勿亂投餵。



大熊貓「妹豬」。（長隆野生動物世界）

《南方都市報》報道，10月1日，有遊客目擊一名女遊客在大熊貓展區附近，擅自採摘綠化帶的竹筍芽並剝殼，隨後投擲到大熊貓「妹豬」的外展區。

有遊客採摘綠化帶的竹筍芽並剝殼，隨後投擲到大熊貓「妹豬」的外展區。（影片截圖）

保育員消毒大熊貓「妹豬」的外展區。（影片截圖）

10月3日，長隆野生動物世界回應稱，現場保育員接到通知後，第一時間將大熊貓「妹豬」收回內展區。經檢查，「妹豬」未進食遊客投餵的竹筍芽。保育員將現場遺留的竹筍芽清理取出，並全面消毒「妹豬」的外展區。

園方稱，在現場警務人員監督下，保育員向該遊客科普亂投餵動物的危害性及園區相關管理規定。該遊客表示今後將嚴格遵守相關規定，文明遊園。園方呼籲廣大遊客自覺遵守規定，切勿擅自投餵動物。

據介紹，「妹豬」（又名「妹珠」）是雌性大熊貓，2024年6月18日出生於廣州長隆野生動物世界，母親為大熊貓「萌萌」，父親為大熊貓「家和」。