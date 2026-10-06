江西收費站職員持電鋸截停電單車 官方稱因心急勸返 多部門調查
撰文：林芷瑩
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10月5日，有電單車司機駛至江西贛州寧都高速收費站時，被手持修樹電鋸的工作人員截停，對方更一度將電鋸放在擋風玻璃上。
影片顯示，電單車司機駛至寧都高速收費站時，先後被兩名工作人員攔截，其中一名工作人員手持電鋸讓他停車，並將電鋸放在擋風玻璃上，稱「停下來，這個（電鋸）你給我賠，打電話叫交警！猛衝？」。工作人員隨後與電單車司機起爭執，並拆除原安裝在電單車上的行車記錄儀。
《瀟湘晨報》報道，寧都收費所上級單位是江西省交通投資集團有限責任公司吉安東管理中心。該中心工作人員稱，江西境內禁止電單車上高速，收費站的工作人員需要配合高速交警勸返上高速的電單車，當時該員工正在路邊修剪樹木，因心急做出不當行為。
目前，吉安東管理中心正跟進處理事件；當地高速交警及公安等多部門已經介入調查。
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