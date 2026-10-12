15名遊客向大熊貓活動場吐口水 被終身禁入四川神樹坪基地
撰文：盛昀
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10月10日晚，臥龍大熊貓苑神樹坪基地發佈情況通報指，2026年，有15名遊客在臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地參觀時，趁安保人員不注意向大熊貓室外活動場內吐口水，被終身禁止進入臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地參觀。
通報還指出，2026年內有4名遊客在臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地參觀時，明知園區不准攜帶寵物，將寵物藏匿後逃避安檢。另有4名遊客在臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地參觀時，向大熊貓室外活動場內投擲物品，工作人員已將雜物清理出室外活動場。上述人員均被終身禁止再次進入臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地參觀。
通報最後指，一位38歲男主播林某某為博取眼球、吸引流量，在熊貓「應援」過程中故意污名化大熊貓保護機構飼養員，散佈不實信息，嚴重損害了臥龍中華大熊貓苑的聲譽，干擾了正常的工作秩序，對大熊貓保護事業造成了惡劣影響，基地決定終身禁止林某某進入臥龍中華大熊貓苑。
該通報在網上引發熱議，有網民稱：「全國動物園學起來，就得這樣懲治不文明遊園的人」「這種人應該全國都禁止觀看我們的國寶。」
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