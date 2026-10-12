15名遊客向大熊貓活動場吐口水　被終身禁入四川神樹坪基地

10月10日晚，臥龍大熊貓苑神樹坪基地發佈情況通報指，2026年，有15名遊客在臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地參觀時，趁安保人員不注意向大熊貓室外活動場內吐口水，被終身禁止進入臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地參觀。



2026年6月3日在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地拍攝的兩隻大熊貓幼崽。（新華社）

2026年6月3日在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地拍攝的大熊貓「和和」。（新華社）

通報還指出，2026年內有4名遊客在臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地參觀時，明知園區不准攜帶寵物，將寵物藏匿後逃避安檢。另有4名遊客在臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地參觀時，向大熊貓室外活動場內投擲物品，工作人員已將雜物清理出室外活動場。上述人員均被終身禁止再次進入臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地參觀。

2026年6月3日在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地拍攝的大熊貓「南小月」（左）及其兩隻幼崽。（新華社）

2026年6月3日，在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地，大熊貓「家美」和幼崽「青思」玩耍。（新華社）

通報最後指，一位38歲男主播林某某為博取眼球、吸引流量，在熊貓「應援」過程中故意污名化大熊貓保護機構飼養員，散佈不實信息，嚴重損害了臥龍中華大熊貓苑的聲譽，干擾了正常的工作秩序，對大熊貓保護事業造成了惡劣影響，基地決定終身禁止林某某進入臥龍中華大熊貓苑。

該通報在網上引發熱議，有網民稱：「全國動物園學起來，就得這樣懲治不文明遊園的人」「這種人應該全國都禁止觀看我們的國寶。」