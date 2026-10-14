雲南哈巴雪山溪流發現人類遺骸　DNA確認為2024年登山失蹤者

雲南哈巴雪山附近溪流發現人類遺骸，經DNA比對，確定死者身份是2024年11月獨自徒步哈巴西坡失蹤的男子龐某。



《中國藍新聞》報道，10月13日，兩名戶外愛好者在雲南哈巴雪山搜尋徒步失蹤的Hugo Huyghebaert時，在溪流中發現人類遺骸。經DNA比對，確定逝者身份是龐某。

據介紹，他們發現龐某遺骸時，所處位置在疑似距離他致電母親報平安後下撤1公里左右的地方，海拔3800米。按正常情況，這段路不會有太大的風險，未知龐某是如何跌落小溪意外去世。目前，龐某遺骸已轉運下山交給家屬。

家屬承諾將對有價值線索提供者給予5萬元獎勵。（都市快報橙柿互動）

哈巴雪山。（香格里拉融媒體）

目前，哈巴雪山仍有兩名失蹤者，分別是滑翔傘遇亂流失聯的博主李志（網名：超級流浪師），以及來自比利時的徒步旅行者Hugo Huyghebaert。

據此前報道，2025年1月23日，李志在哈巴雪山下海巴洛雙湖營地飛滑翔傘時遇上亂流，從此失聯。其家人曾懸賞百萬尋人，後來因覺得他沒有生還希望，遂將懸賞改成5萬希望尋回遺體。

2026年3月26日，28歲的Hugo Huyghebaert疑在哈巴雪山封山期間登山失聯，至今仍未尋回。

網紅李志雲南雪山飛滑翔傘失聯。

哈巴雪山唯一運營主體——香格里拉市哈巴雪山生態旅遊開發有限責任公司（以下簡稱哈旅公司）曾發布《關於哈巴雪山生態旅遊登山、徒步活動報備審批及安全責任的通知》（以下簡稱《通知》），要求嚴格執行活動報備制度，所有進入哈巴雪山生態旅遊區域開展相關戶外活動的個人及團隊，須提前依規完成活動報備，並在指定區域、規範路線開展生態旅遊活動，並按要求入駐公司指定臨時營地。凡未提前報備、未在指定區域開展活動、未規範入駐指定臨時營地的人員及團隊，哈旅公司無法提供相應安全保障、配套服務及應急救援支持。

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