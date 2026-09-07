哈巴雪山8天兩墮崖亡　運營方：未報備登山出事概不負責

雲南省迪慶州香格里拉市哈巴雪山，8天內接連發生兩宗登山客墮崖身亡事故。

9月4日，哈巴雪山運營方——香格里拉市哈巴雪山生態旅遊開發有限責任公司（下稱哈旅公司）緊急發布有關通知，要求所有個人及團隊必須提前依規報備並入住指定營地。未報備或擅闖自然保護區核心區等未開發區域者，將不獲提供救援與安全保障，所有意外事故責任及後續費用由當事人自行承擔。



哈巴雪山。（香格里拉融媒體）

9月4日，哈旅公司發布《關於哈巴雪山生態旅遊登山、徒步活動報備審批及安全責任的通知》（下稱《通知》），要求嚴格執行活動報備制度，所有進入哈巴雪山生態旅遊區域開展相關戶外活動的個人及團隊，須提前依規完成活動報備，並在指定區域、規範路線開展生態旅遊活動，並按要求入駐公司指定臨時營地。

凡未提前報備、未在指定區域開展活動、未規範入駐指定臨時營地的人員及團隊，哈旅公司無法提供相應安全保障、配套服務及應急救援支持。

未報備擅自開展登山、徒步、探險、攀岩、露營、野炊等活動，且未在指定區域、規範線路活動的，活動全過程安全風險由當事人、組織者自行承擔，發生的一切安全事故、意外損傷及財產損失，哈旅公司概不承擔任何責任。

遊客攀爬哈巴雪山。（小紅書）

哈巴雪山登頂海拔。（網絡圖片）

《通知》要求，未按規定報備的，不允許私自入駐哈旅公司臨時營地，私自入駐的個人、戶外俱樂部人員及相關業態合作單位組織的人員，若發生人員受傷、意外事故等各類安全事件，所有責任、損失及後續處置費用均由當事業態合作單位、所屬俱樂部及當事人自行全權承擔，哈旅公司不承擔任何連帶責任。

哈旅公司提醒，擅自進入哈巴雪山省級自然保護區核心區、緩衝區等法定禁入區域的，將嚴格依據四部門聯發的《香格里拉市關於禁止在未開發區域開展旅遊、探險等活動的通告》《中華人民共和國自然保護區條例》等相關規定依法上報違規情況，依法追究相關法律責任，一切後果及法律責任由當事人自行承擔。

8月23日，孫某某在哈巴雪山墮崖身亡，遺體由無人機運送下山。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，8月23日，浙江杭州的26歲男子孫某某未經報備，從虎跳峽鎮哈巴雪山西線登山，在海拔5020米處墮崖身亡，遺體由無人機吊運下山。遇難者家屬承擔大部分救援費用，哈旅公司承擔不足部分。8月30日，在孫某某滑墜遇難8天後，當地某俱樂部領隊在沒有報備的情況下進山，在新建營地墮崖死亡。