擅闖哈巴雪山骨折困5050米懸崖　2驢友獲救被罰8千自擔9萬救援費

今年內地國慶長假期間，兩名19歲驢友因輕信網絡徒步野線、擅自闖入雲南省哈巴雪山核心保護區，其中一人發生滑墜事故致骨折，2人被困於海拔5050米的懸崖。救援隊歷經25小時成功將2人救下。相關部門依規對2人作出8000元（人民幣，下同）罰款的行政處罰，並責令其自行承擔救援費用9萬餘元。



救援現場。（紅星新聞）

輕信網絡野線闖雪山禁區 大二生滑墜骨折懸崖受困

據內媒《紅星新聞》報道，10月4日，大二學生王某、韓某根據網絡上發佈的哈巴雪山西坡違規野線徒步軌跡，擅自進入未開發、未開放的哈巴雪山核心保護區，開展穿越徒步活動。

該區域地形複雜、通行條件惡劣，已多次發生事故。當日上午10時許，2人爬到海拔5100米左右位置，此時韓某發生滑墜，跌落至懸崖下方5050米的一個岩壁斜坡上，腿骨骨折無法行動。事發後，王某冒險下降至平台營救，但因平台上下方均為陡峭懸崖，岩壁表面濕滑、冷風冷雨且視線不好，2人無法自行脫困遂報警求救。

紅圈為被困位置。（紅星新聞）

據傷者韓某介紹，2人是高中同學，曾有梅里東坡登山經驗，韓某去年還在哈巴雪山徒步路線上穿越。今年國慶，兩人相約攀登哈巴雪山，並從網絡上下載了從西坡登頂的路線。「軌跡顯示從西坡有路通往雪山頂，但等我們攀爬至海拔5100米左右時，發現前方是懸崖，根本就沒路。」韓某表示，以後登山要走正規路線。此次選擇從西坡進山，本來以為年輕，體力好，想挑戰自己，沒想到被路線誤導發生事故。

極限搜救25小時 官方開出8千元罰單並追討9萬搜救費

據報道，接警後，香格里拉市組織相關部門進山開展搜尋救援。救援人員稱，2人被困位置海拔5050米，危險係數非常高，救援難度很大。在救援人員上方是一個大於80度的冰坡，核心成員「阿寺」藉助冰爪攀爬了200米左右，在2人被困點上方打錨建立安全站，固定救生繩，將被困者救下。據了解，救援工作自接報後展開，歷經25小時連續搜救，成功將傷者轉運下山。

救援現場。（紅星新聞）

救援現場。（紅星新聞）

據相關部門通報，涉事驢友王某、韓某未經批准，私自進入哈巴雪山省級自然保護區核心區，破壞管理秩序，受傷被困，消耗公共救援資源，情節較為嚴重。依據《中華人民共和國自然保護區條例》規定，對2人作出8000元罰款的行政處罰，同時產生的救援費用9萬餘元由違規人員自行承擔。

受傷大學生。（紅星新聞）

據此前報道，8月23日，浙江杭州的26歲男子孫某某未經報備，從虎跳峽鎮哈巴雪山西線登山，在海拔5020米處墮崖身亡，遺體由無人機吊運下山。8月30日，當地某俱樂部領隊在沒有報備的情況下進山，在新建營地墮崖死亡。

8天內接連發生兩宗登山客墮崖身亡事故。9月4日，哈巴雪山運營方——香格里拉市哈巴雪山生態旅遊開發有限責任公司緊急發佈有關通知，要求所有個人及團隊必須提前依規報備並入住指定營地。未報備或擅闖自然保護區核心區等未開發區域者，將不獲提供救援與安全保障，所有意外事故責任及後續費用由當事人自行承擔。