中國官商團登俄控爭議島惹日本抗議　外交部：正常友好交流活動

俄羅斯遠東薩哈林州政府於10月13日稱，一個由中國黑龍江省政府官員與企業代表組成的代表團，日前前往俄羅斯實際控制、但與日本存在嚴重主權爭議的南千島群島（日本稱「北方四島」）進行實地考察。這項消息隨即引發日本外務省的高度關切與強烈抗議。



一個由中國黑龍江省政府官員與企業代表組成的代表團，日前前往南千島群島（日本稱「北方四島」）進行實地考察。（薩哈林州政府）

中國黑龍江省官員和商人組成的代表團在訪問俄羅斯實際控制、與日本有主權爭議的南千島群島（日本稱北方四島）期間，參觀並體驗紅魚子醬採收過程。（薩哈林州政府）

據日本共同社，該代表團是在10月9日至11日期間登上了南千島群島中的伊圖魯普島（日方稱：擇捉島），重點考察當地的海產品養殖加工、旅遊業開發等投資潛力。俄媒強調，這是迄今第一個造訪該地區的中國官方與商務聯合代表團。

日本外務省深夜緊急抗議：「完全不可接受」

日本對北方四島的主權立場極其強硬。在消息曝光後的 13 日深夜，日本外務省迅速透過外交渠道向俄羅斯及中國兩國提出嚴正交涉。

日本外務大臣茂木敏充在14日的記者會上直言，第三國政府官員或商業人士，以將北方四島視為俄羅斯領土的方式登島活動，「與日本的一貫立場嚴重相悖，是完全不可接受的」，要求俄中兩國妥善處理。

日本外務大臣茂木敏充。圖為資料圖片：日本外務大臣茂木敏充出席過往東盟相關外長會議。（Reuters）

外交部以「反法西斯成果」淡定回應

據《環球網》，面對日方的強烈反彈，中國外交部發言人毛寧在14日的例行記者會上簡短回應。她表示，黑龍江省代表團近日訪問的是其友好省州首府南薩哈林斯克，並開展正常友好交流活動，至於民營企業的商業行為，外交部「不作評論」。

在被媒體追問如何看待日本外相的嚴詞警告時，毛寧僅簡短指出：「中方一貫主張，世界反法西斯戰爭勝利成果應得到尊重和維護。」

中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

胡錫進發聲：日本的心理脆弱顯露無遺

針對這起外交波瀾，前《環球時報》總編輯、資深媒體人胡錫進亦發表評論指出，日本對中國商務代表團考察俄控島嶼的過激反應，恰恰暴露了東京在該區域主權訴求上的底氣不足與心理脆弱。

胡錫進表示，南千島群島在戰後由蘇聯合法佔領並由俄羅斯實際控制，這是二戰勝利成果的一部分。中國企業在俄羅斯合法管轄的領土上尋求海產品養殖與旅遊合作，屬於合情合理的商業選擇，日本無權指手畫腳。

他更強調，日本若真想解決領土爭議，應當深刻反省自身的二戰歷史責任，而不是試圖阻撓中俄兩國在遠東地區的正常經貿往來。