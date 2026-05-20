普京訪華｜習近平談中東：全面止戰刻不容緩 重啟戰端更不可取
撰文：盧詩文
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5月20日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談。習近平表示，中東海灣地區局勢正處於戰和轉換的關鍵節點。戰事儘早平息有助於減少對能源供應穩定、產業鏈供應鏈暢通和國際貿易秩序的干擾。
據《新華社》報道，習近平指出，中東海灣地區局勢正處於戰和轉換的關鍵節點。全面止戰刻不容緩，重啟戰端更不可取，堅持談判尤為重要。戰事儘早平息有助於減少對能源供應穩定、產業鏈供應鏈暢通和國際貿易秩序的干擾。
習近平也提到，之前他提出維護和促進中東和平穩定的四點主張，就是希望進一步凝聚國際社會共識，為緩局降溫、止戰促和作出貢獻。
據《人民日報》，今年4月20日，習近平主席在會見阿聯酋阿布扎比王儲哈立德時，就維護和促進中東和平穩定提出四點主張，強調堅持和平共處原則、國家主權原則、國際法治原則以及堅持統籌發展和安全。
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