迎APEC深圳會場外溢效應　中山酒店住宿提質　料2030年客流破千萬

隨著深圳將於11月舉辦亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議，周邊城市的文旅住宿業正全力迎接盛會帶來的龐大外溢效應。中山市日前召開酒店業喜迎APEC提升服務質量動員大會，全面部署行業提質升級與峰會接待保障工作，並公布「十五五」住宿業發展規劃。有高端酒店負責人透露，受APEC影響，預計11月酒店客流同比提升約20%。



深中通道西人工岛夜景（深圳衛視深視新聞提供）

「十五五」謀劃住宿業轉型 力爭連鎖化率達55%

會上，中山市文廣旅局副局長易劍介紹了全市住宿業發展現狀及未來規劃。數據顯示，截至2026年8月，全市在營酒店543家，客房逾4.3萬間、床位近6萬張；其中擁有萬豪、洲際、希爾頓等國際品牌酒店14家，連鎖化率達到約44%。

基於行業預測，中山全市接待遊客量預計將於2030年突破3400萬人次，過夜遊客約867萬人次。未來將重點新增度假休閒類酒店，提高中高端酒店比例，力爭將酒店連鎖化率提升至55%。同時，依托各片區僑鄉、古村及濱海稟賦，推行差異化業態布局，避免同質化競爭。

中山市文廣旅局副局長易劍通報了中山市住宿業發展現狀及未來規劃。（香港01）

迎APEC深圳外溢 高端酒店加碼涉外服務

亞太經合組織（APEC）峰會將於11月18日至19日在深圳舉行，中山各酒店正積極備戰，承接境外賓客、商務客商及遊客。

尤其隨着深中通道開通後交通愈發便捷，中山成為承接深圳及港澳客流的重要基地。中山喜來登酒店市場銷售總監陳瀚恩透露，酒店目前已開始迎接APEC相關參會、參觀團隊，除了中山本地客群外，深圳及港澳客人亦是主力客源。

中山喜來登酒店市場銷售總監陳瀚恩透露，預計APEC期間酒店的境外客人增幅可望達到30%左右。

陳瀚恩表示，為迎接APEC峰會與廣東省民族運動會的疊加效應，酒店已開展相關員工培訓與服務質量提升，落實雙語標識及國際化配套措施。隨着盛會舉行，預計11月酒店客流同比提升約20%，而APEC期間酒店的境外客人增幅也可望達到30%左右。

此外，中山利和威斯汀酒店總經理洪雪丹亦表示，古鎮作為「中國燈都」常年接待大量境外客商，已建立成熟的涉外接待與外語溝通機制，並將中山本土元素融入餐飲服務中，多措並舉向世界展示中山溫度。