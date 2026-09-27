迎APEC深圳會場外溢效應 中山酒店住宿提質 料2030年客流破千萬
隨著深圳將於11月舉辦亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議，周邊城市的文旅住宿業正全力迎接盛會帶來的龐大外溢效應。中山市日前召開酒店業喜迎APEC提升服務質量動員大會，全面部署行業提質升級與峰會接待保障工作，並公布「十五五」住宿業發展規劃。有高端酒店負責人透露，受APEC影響，預計11月酒店客流同比提升約20%。
「十五五」謀劃住宿業轉型 力爭連鎖化率達55%
會上，中山市文廣旅局副局長易劍介紹了全市住宿業發展現狀及未來規劃。數據顯示，截至2026年8月，全市在營酒店543家，客房逾4.3萬間、床位近6萬張；其中擁有萬豪、洲際、希爾頓等國際品牌酒店14家，連鎖化率達到約44%。
基於行業預測，中山全市接待遊客量預計將於2030年突破3400萬人次，過夜遊客約867萬人次。未來將重點新增度假休閒類酒店，提高中高端酒店比例，力爭將酒店連鎖化率提升至55%。同時，依托各片區僑鄉、古村及濱海稟賦，推行差異化業態布局，避免同質化競爭。
迎APEC深圳外溢 高端酒店加碼涉外服務
亞太經合組織（APEC）峰會將於11月18日至19日在深圳舉行，中山各酒店正積極備戰，承接境外賓客、商務客商及遊客。
尤其隨着深中通道開通後交通愈發便捷，中山成為承接深圳及港澳客流的重要基地。中山喜來登酒店市場銷售總監陳瀚恩透露，酒店目前已開始迎接APEC相關參會、參觀團隊，除了中山本地客群外，深圳及港澳客人亦是主力客源。
陳瀚恩表示，為迎接APEC峰會與廣東省民族運動會的疊加效應，酒店已開展相關員工培訓與服務質量提升，落實雙語標識及國際化配套措施。隨着盛會舉行，預計11月酒店客流同比提升約20%，而APEC期間酒店的境外客人增幅也可望達到30%左右。
此外，中山利和威斯汀酒店總經理洪雪丹亦表示，古鎮作為「中國燈都」常年接待大量境外客商，已建立成熟的涉外接待與外語溝通機制，並將中山本土元素融入餐飲服務中，多措並舉向世界展示中山溫度。