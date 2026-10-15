成都原市長王鳳朝涉受賄被提起公訴：數額特別巨大

四川省成都市委原副書記、市政府原市長王鳳朝涉嫌受賄，被檢察機關提起公訴。據《財新網》報道，王鳳朝被控受賄的職務，最早或可追溯至1996年12月。



成都原市長王鳳朝被提起公訴。（國新網）

10月15日，最高人民檢察院通報，四川省成都市委原副書記、市政府原市長王鳳朝涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對王鳳朝作出逮捕決定，並指定由湖南省長沙市人民檢察院審查起訴。近日，長沙市人民檢察院已向長沙市中級人民法院提起公訴。

據新華社報道，檢察機關起訴指控稱，王鳳朝利用擔任四川長虹電子集團有限公司空調產品事業部部長、副董事長，四川長虹電器股份有限公司副總經理、副董事長、常務副總經理、執行總裁、總經理，四川省內江市政府黨組成員、副市長，四川省國有資產監督管理委員會副主任，四川發展(控股)有限責任公司黨委書記、董事長，四川省政府黨組成員、副省長，四川省成都市委副書記、市長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

另據《財新網》報道，王鳳朝被控受賄的職務，最早或可追溯至1996年12月；此前王鳳朝被指違背國有企業高質量發展要求，為謀求職務晉升搞「形象工程」「政績工程」，妄議中共中央大政方針等。

成都原市長王鳳朝被提起公訴。（北京青年報）

據此前報道，今年6月5日，中央紀委國家監委對四川省成都市委原副書記、原市長王鳳朝嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

經查，王鳳朝為謀求職務晉升搞「形象工程」「政績工程」，妄議黨中央大政方針，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊、健身活動安排；在幹部選拔任用工作中為他人牟利並收受財物；違規收受禮品、禮金，違規從事營利活動；違規幹預和插手市場經濟活動、司法活動，懶政怠政；貪欲膨脹，將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、融資借款、企業經營等方面牟利，並非法收受巨額財物。

王鳳朝嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王鳳朝開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、四川省第十二次黨代會代表、成都市第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開簡歷顯示，王鳳朝，男，漢族，1965年12月生，四川中江人，1986年1月加入中國共產黨，1986年7月參加工作，電子科技大學管理學院企業管理專業畢業，研究生學歷，管理學博士學位。長期在四川工作，曾任四川省內江市副市長、省國資委副主任，且在四川航空任職。2019年，王鳳朝任四川省副省長，2020年任成都市市長。