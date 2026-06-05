中紀委一日打三虎　成都原副市長王鳳朝被「雙開」：妄議黨政方針

今天（5日），中央紀委國家監委網站連發三份通報，打3虎。其中包括四川省成都市委原副書記、原市長王鳳朝被「雙開」（開除公職、開除黨籍）；湖南省人大常委會原黨組成員、副主任葉紅專被開除黨籍；以及中國人保原黨委委員、副總裁于澤被「雙開」。



通報表示，經中共中央批准，中央紀委國家監委對四川省成都市委原副書記、原市長王鳳朝嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，王鳳朝為謀求職務晉升搞「形象工程」「政績工程」，妄議黨中央大政方針，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊、健身活動安排；在幹部選拔任用工作中為他人牟利並收受財物；違規收受禮品、禮金，違規從事營利活動；違規幹預和插手市場經濟活動、司法活動，懶政怠政；貪欲膨脹，將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、融資借款、企業經營等方面牟利，並非法收受巨額財物。

成都原副市長王鳳朝被雙開。（網絡資源圖）

成都原副市長王鳳朝被雙開。（網絡資源圖）

王鳳朝嚴重違反當政紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王鳳朝開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、四川省第十二次黨代會代表、成都市第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

公開簡歷顯示，王鳳朝，男，漢族，1965年12月生，四川中江人，1986年1月加入中國共產黨，1986年7月參加工作，電子科技大學管理學院企業管理專業畢業，研究生學歷，管理學博士學位。長期在四川工作，曾任四川省內江市副市長、省國資委副主任，且在四川航空任職。2019年，王鳳朝任四川省副省長，2020年任成都市市長。

湖南省人大常委會原黨組成員、副主任葉紅專被開除黨籍

經中共中央批准，中央紀委國家監委對湖南省人大常委會原黨組成員、副主任葉紅專嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

湖南省人大常委會原黨組成員、副主任葉紅專被開除黨籍。

通報指，葉紅專搞「形象工程」「政績工程」，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規接受宴請，將應當由本人支付的費用由他人支付；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；違規收受禮金，通過民間借貸獲取大額回報，利用職權為親屬的經營活動謀取利益；給國家造成巨額經濟損失；將公權力異化為謀取私利的工具，大肆斂財，利用職務便利為他人在項目承攬、款項撥付等方面牟利，並非法收受巨額財物。

葉紅專構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，開除黨籍處分；按規取消其享受的待遇；終止其湖南省第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

中國人保原黨委委員、副總裁于澤被「雙開」

經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國人民保險集團股份有限公司原黨委委員、副總裁于澤嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

中國人保原黨委委員、副總裁于澤被「雙開」。

于澤喪私自攜帶、閱看有嚴重政治問題的書籍；違反中央八項規定精神，違規借用管理和服務對象車輛，接受可能影響公正執行公務的宴請；在職務晉升等工作中為他人謀取利益並收受財物，私自扣壓檢舉、控告材料；借用管理和服務對象大額錢款，違規報銷個人費用；玩物喪志；將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、職工錄用等方面牟利，並非法收受巨額財物。

于澤嚴構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予于澤開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。