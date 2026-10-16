科學家吳軍棄美終身教席　回國加盟西湖大學：再多錢也留不住我

今年剛剛在美國晉升終身正教授，卻決定放棄當地優厚的科研條件，回到中國開啟新的事業。面對原單位的挽留，49歲的中國科學家吳軍態度堅決。



本文獲《觀察者網》授權刊載。



科學家吳軍。（西湖大學）

香港英文媒體《南華早報》10月15日刊發對吳軍的專訪。這位在美國學習、工作20餘年的幹細胞研究專家，今年9月正式全職加盟杭州西湖大學，擔任幹細胞生物學和再生醫學講席教授。

接受採訪時，吳軍坐在西湖大學的一間臨時辦公室裏。柜子上還放着尚未拆封的行李，新的實驗室和辦公室仍在籌建之中。

「這只是一個臨時辦公室，我的實驗室和辦公室還在佈置。」他說。

就在今年早些時候，吳軍剛剛晉升為美國德克薩斯大學西南醫學中心終身正教授。得知他準備離開後，原單位曾誠懇挽留，甚至考慮提出新的待遇方案，但吳軍最終婉拒。

「我早已決定回中國，再多的錢也留不住我。」吳軍告訴《南華早報》。

對於這位正處於科研事業上升期的科學家而言，回國並不是因為在美國缺少發展機會。相反，中國相關領域不斷集聚的科研人才和日益活躍的學術環境，成為促使他作出選擇的重要因素。

科學家吳軍。（西湖大學）

美國工作20餘年，他為何選擇此時回國？

1977年出生於山東的吳軍，本科畢業於山東大學醫學院。2003年，他赴美國田納西大學攻讀生命科學博士學位，此後先後在南加州大學和索爾克生物研究所從事博士後研究。

2018年，吳軍加入美國德克薩斯大學西南醫學中心分子生物學系，擔任助理教授。憑藉在幹細胞生物學、胚胎發育和跨物種嵌合體研究方面取得的成果，他於2023年晉升副教授，並在2026年晉升正教授。

在山東醫科大學期間

初入美國

吳軍在相關領域頗具國際影響力。

2017年，他參與的研究團隊成功構建人豬嵌合胚胎，引發國際科學界關注。所謂嵌合胚胎，是指在一種動物的胚胎中引入另一物種的細胞，藉此研究不同物種細胞如何共同發育，並探索未來利用動物培育可供移植的人體器官的可能性。

在這項實驗中，研究人員向豬胚胎注入人類幹細胞，並將胚胎植入母豬體內。研究團隊共植入2075個胚胎，其中186個發育至第28天階段。

這項研究仍處於基礎科學階段，但為器官再生醫學提供了新的研究方向。

左下和右圖，吳軍在南加大Martin Pera 實驗室；中下，吳軍和Juan Carlos Izpisua Belmonte，在索爾克生物研究所；左上，Stem Cell Podcast 採訪吳軍關於在博後期間做的人豬嵌合的工作。

吳軍（第一行中）獲紐約幹細胞基金會-羅伯遜幹細胞研究者獎

此後，吳軍團隊還在多能幹細胞、幹細胞來源的胚胎模型等領域取得一系列成果。2024年，他獲得國際幹細胞研究學會（ISSCR）傑出青年研究者獎。

2024年，吳軍獲得國際幹細胞研究學會傑出青年研究者獎

對於這樣一位正處於科研事業上升期的科學家來說，為什麼要在此時離開美國？

吳軍告訴《南華早報》，促使他下定決心的重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。

「包括我們實驗室和其他實驗室培養出來的人，在從事幹細胞胚胎模型研究的科研人員中，我認為現在有很多人都在中國。」他說。

吳軍表示，自己在德克薩斯州培養的不少博士後研究人員已經回國，並在各自的研究崗位上展現出世界一流水平。

在他看來，中國在人體胚胎發育、幹細胞來源的胚胎模型和器官模型等研究領域，已經形成明顯優勢。

「中國在人體胚胎發育、幹細胞來源的胚胎和器官模型等領域的研究方面具有明顯優勢。」他說。

吳軍還特別提到，西湖大學吸引了大批在世界知名實驗室接受訓練的年輕科學家。

這些研究人員將新的科研理念、知識和技術帶回中國，也為高校營造了充滿活力的學術氛圍。

他認為，中國對前沿生命科學研究的重視，以及相對有利於人體胚胎模型研究的科研環境，同樣是促使自己作出回國決定的重要原因。

2018-2026，吳軍就職於美國西南醫學中心，從助理教授晉升為副教授（2023）和正教授（2026）

從美國頂尖實驗室，到杭州西湖大學

事實上，吳軍與西湖大學的緣分並非始於今年。

據《南華早報》報道，早在2018年前後，他就開始關注這所新成立的研究型大學。

當時，在德克薩斯大學西南醫學中心工作近20年的科學家於洪濤選擇加盟西湖大學，這讓吳軍對這所位於杭州的高校有了更深入的了解。

此後，應於洪濤等學者邀請，吳軍曾多次到西湖大學參加學術交流、作學術報告。

隨着交流不斷深入，他對西湖大學的科研環境和發展方向也越來越熟悉。

到了今年，綜合考慮自己的科研發展階段，以及家人的支持和期待，吳軍認為，全職回國的時機已經成熟。

西湖大學官網顯示，吳軍於2026年9月正式加盟，擔任幹細胞生物學和再生醫學講席教授，並將領導幹細胞胚胎學與嵌合體生物學實驗室。

講席教授是西湖大學教授職級體系中的最高級別。

目前，他正在組建新的科研團隊，預計未來將有數十名博士研究生和博士後研究人員加入。

對於未來的研究，吳軍希望繼續探索生命科學中最基礎的問題：生命究竟如何在分子和細胞層面一步步發育形成？

他計劃利用多能幹細胞構建早期人體胚胎發育的體外模型，研究胚胎發育過程中細胞如何分化、組織如何形成，以及不同細胞之間如何相互作用。

這些研究有望幫助科學家更深入地理解人類早期發育過程，為疾病研究和再生醫學提供新的工具。

吳軍團隊還將繼續推進跨物種嵌合體研究，探索能否利用動物體內的發育環境培育特定組織和器官。

從長遠來看，這一研究方向有望為解決移植器官短缺問題提供新的思路，但距離真正實現臨床應用仍有諸多科學和技術難題需要攻克。

此外，人工智能也將成為吳軍新實驗室的重要研究工具。

他計劃將AI算法引入幹細胞研究，加快器官生成相關實驗的篩選過程，提高研究效率，並探索構建功能更完善的胚胎模型。

培養下一代年輕科學家，開啟新的科研旅程

除了繼續開展前沿研究，培養中國年輕科學家也是吳軍回國後希望投入的重要工作。

據西湖大學介紹，吳軍未來的研究將圍繞多能幹細胞調控、跨物種嵌合的生物學障礙，以及人類早期胚胎發育機制等方向展開。

與此同時，他還計劃利用幹細胞研究平台，探索自然界中一些具有特殊生物學能力的物種，例如具備抗凍能力或天然抗癌能力的動物，嘗試揭示這些特徵背後的分子機制。

這些研究方向既涉及生命科學的基礎問題，也與再生醫學、疾病治療等潛在應用密切相關。

從2003年赴美留學，到2026年回到中國，吳軍在海外度過了20餘年的求學與科研生涯。

這一次，他離開的並不是一個發展受阻的崗位。恰恰相反，他剛剛獲得美國高校的終身正教授職位，原單位也希望他留下。

但在吳軍看來，中國相關領域不斷集聚的科研人才、持續改善的研究環境，以及培養下一代青年科學家的機會，已經足以讓他作出新的選擇。

如今，杭州西湖大學的新實驗室正在籌建。對於這位深耕幹細胞與胚胎發育研究20餘年的科學家來說，一段新的科研旅程也即將開始。