遼寧發現｢巴氏諾瑞龍｣ 證實恐龍飛天之謎　飛行能力多次獨立演化

從稱霸陸地的恐龍到飛上藍天的鳥類，這場演化史上的重大轉折由來已久地吸引著科學界探討。對於恐龍的飛行能力究竟如何而來，學界以往存在「繼承說」與「獨立發明說」的爭論。



據《環球時報》報道，中國地質科學院地質研究所研究員王旭日攜手河北地質大學等多家國內外單位，針對遼寧省葫蘆島市建昌縣出土的一具保存極好的小盜龍類化石展開系統研究，為這項長久以來的古生物學爭議給出了關鍵答案。相關研究成果已於9月29日正式發表在國際知名學術期刊《自然·通訊》上。



巴氏諾瑞龍生態覆原圖（環球時報：趙闖/繪）

據了解，該研究團隊建立了一個小盜龍亞科的新屬新種——巴氏諾瑞龍（Norellraptor barsboldi gen. et sp. nov.）。這具化石具備典型的小盜龍亞科鑑定特徵，同時擁有許多有別於其他已知小盜龍亞科成員的特徵組合。通過骨組織學分析，研究團隊確定該隻巴氏諾瑞龍死亡時剛滿三歲。

論文摘要與前言指出，作為近鳥類（Paraves）成員，小盜龍類是鳥類的最親近親屬之一，其四肢與羽毛展現出獨特的飛行相關適應特徵，因此過往常被用作研究鳥類飛行起源的模型。然而，學界對於鳥類飛行器與小盜龍類所謂空中適應特徵之間的演化關係，在功能與系統發育觀點上始終存在爭議。有一種觀點認為飛行能力是自近鳥類共同祖先「繼承」而來的；另一種觀點則認為生物相似性可能是發育限制的間接結果。

Norellraptor barsboldi 130108-MHGU-F4281 （《自然·通訊》）

為釐清此一問題，研究團隊通過對骨組織特徵和發育模式的對比分析，重建了飛行特徵的演化模式。

結果確認，小盜龍亞科和鳥類並不具有共同的飛行起源，兩者的飛行能力是獨立演化形成的，並非繼承自共同祖先。正如論文指出，雖然大約30%的小盜龍亞科共近裔性狀是由鳥類支系（Avialae）收斂獲得的，但沿著這兩個支系重建的飛行相關新穎特徵序列存在持續差異，結合暗示特殊肢體生長模型的組織學證據，這些結果排除了驅動飛行恐龍演化的共享發育模式，支持在近鳥類飛行類群起源中存在多個獨立的選擇機制。

Norellraptor Barsboldi （《自然·通訊》）

該項研究在國際學術界引發關注。《自然》網站報道引述香港中文大學古生物學家邁克爾·皮特曼（Michael Pittman）的觀點表示，這項研究提供了重要的新證據，進一步支持了飛行能力多次獨立演化的假說，證實小盜龍類和鳥類各自演化出了飛行能力。

澳大利亞科普新聞網站《科學快訊》（ScienceAlert）亦撰文指出，這項研究給出了清晰答案，即飛行能力至少獨立出現了兩次，屬於典型的「趨同演化」——兩個各自獨立的演化支系，通過完全不同的路徑抵達了相似的結果，正如雖能靠鰭游動但進化路徑截然不同的鯨和魚一樣。