為看時代少年團演唱會 女粉絲花2000元買衫扮保安入場被當場斷正
撰文：盧詩文
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8月3日，內地少年偶像組合時代少年團「加冠禮」演唱會在上海體育場舉行，一名無票女粉絲苦於未能近距離接觸偶像，以2000元（人民幣，下同）高價向「黃牛」購買保安服，企圖冒充安檢人員混入場內。惟入場時被現場安保人員當場識破，該名粉絲與「黃牛」雙雙被警方拘捕，分別被處以行政拘留及行政處罰。
2000元買保安服扮「實Q」 入場即被識破
據《新民晚報》，8月3日晚上7時許，時代少年團演唱會觀眾入場期間，徐匯警方接獲現場安保人員舉報，稱有兩名身穿保安服的可疑人士企圖進入場內。
經調查，當日較早時間，違法行為人周某在上海體育場周邊搭訕無票歌迷武某，聲稱可以2000元的價格將她帶入場內。周某其後向武某提供一件保安服，兩人一同前往檢票口，企圖讓武某冒充保安混入場內。惟入場時被現場人員當場識破，兩人在逃離現場期間被執勤民警截獲。
強實名制入場 警方提醒勿墮不法分子陷阱
目前，周某因擾亂大型群眾性活動秩序被依法行政拘留，武某亦被處以行政處罰。上海警方提醒，演唱會門票實行強實名制，必須人證合一才能入場，呼籲歌迷切勿輕信「有門票出售」「可以帶人入場」等說法，以免墮入不法分子陷阱。警方表示將持續加強現場巡控力度，對違法行為「打早打小、露頭就打」。
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