內地社保迎斷供潮　銀行推｢借錢交社保｣　網民嘲：貸款給自己養老

早前中國新就業形態研究中心發佈報告，指2026年內地靈活就業（自由職業）人數將突破3億。有數據顯示，2026年一季度內地社保斷繳人數突破5800萬，靈活就業從業者的斷繳率飆升到38%，不少網民在社媒發文，指失業後不打算交靈活就業社保。近期，湖北荊門、廣西河池及重慶等地銀行，相繼推出「社銀貸」、「續保貸」及「渝保貸」等創新金融產品，允許繳費困難的靈活就業人員「借錢交社保」。



然而，這項旨在提高參保率的金融產品，卻在社會上引發極大反彈，不少民眾嘲諷稱：「既然已經貧困到要貸款買社保，為何不先解決當下的生存問題？自己貸款繳社保，跟貸款給自己養老有何分別？」



社保是內地推行的福利保障制度。（財聯社）

專款專用低息貸款 退休養老金扣還

社保（社會保險，俗稱「五險」或連同公積金稱為「五險一金」），是內地實行的強制性社會保障制度，旨在為勞動者在養老、醫療、失業、工傷及生育等方面提供基本經濟與醫療保障。

據悉，「社銀貸」、「續保貸」和「渝保貸」這類創新金融產品並非全國統一政策，而是部分地方人力資源和社會保障部門聯合農商銀行推出的定向信貸服務，其運作邏輯十分直接，即是你沒錢交，銀行先借給你，繼續供社保，將來再還錢。

該類貸款專門面向面臨斷繳風險的靈活就業人員，以其社保繳費記錄作為授信依據。為吸引民眾參保，貸款利率普遍低於普通商業貸款，例如重慶「渝保貸」年利率為2.95%，廣西「續保貸」為3.0%，針對部分特困群體，地方財政更會提供全額貼息。

近期，湖北荊門、廣西河池及重慶等地銀行，相繼推出「社銀貸」、「續保貸」及「渝保貸」等創新金融產品。（新華社）

貸款資金會直接劃入個人社保賬戶專款專用，參保人無需即時還款，直至達到法定退休年齡並開始領取基本養老金的當月，銀行才會直接從其社保卡的金融賬戶中按月扣劃，約定扣劃比例通常高達每月養老金總額的65%至80%。

一季度5800萬人斷供 靈活就業斷繳率飆至38%

有數據顯示，2026年一季度內地社保斷繳人數已突破5800萬人，其中靈活就業從業者的斷繳率更高達38%。早前中國新就業形態研究中心發佈報告，指2026年內地靈活就業人數將突破3億，開網約車、送外賣、送快遞，是近年來中國靈活就業者的主要選擇，被中國媒體稱為「中年失業避風港」、「三大就業蓄水池」。

按照現行規則，靈活就業人員須自行承擔20%的職工養老保險費率，但目前該群體的參保率僅約35%。對於月收入僅數千元且並不穩定的騎手或散工而言，每年上萬元的社保繳費成本極為沉重，社保斷供往往是迫於生計的無奈之舉。

開網約車、送外賣、送快遞，是近年來中國靈活就業者的主要選擇。（Getty）

「社銀貸」這類金融產品在網上引發爭議。有分析指出，銀行在此模式下獲得以國家養老金兜底、幾乎「零風險」的信貸業務，穩賺利息收益，但民衆卻徒增終身債務。

雖然有支持者認為，面對未來的通脹壓力與養老需求，貸款能幫助困難人群避免斷供，確保老有所養；但絕大多數網民認為參保人本就因無力負擔才斷繳，「借錢交社保」的做法非但未能減輕負擔，反而讓人背負額外的利息成本，變相逼人「借錢也必須交社保」。

人力資源和社會保障部副部長李忠。（國新網）

｢數據找人參保｣被指變相催繳

除了貸款買社保外，近日人力資源和社會保障部副部長李忠在新聞發佈會稱，要通過跨部門大數據「數據找人」，精準識別未參保人群並動員參保，同樣引發「變相催繳」爭議。

不少網民認為，參保率低迷的原因不是民衆不知道政策，而是經濟原因沒有能力參保。對於生計堪憂的底層勞工來說，強推參保無異於「勸餓肚子的人辦健身卡」。

據悉，內地職工養老保險實行社會統籌模式，在職群體繳納的社保費納入國家統籌基金，直接用於發放當前退休人員的養老金，但當前社會失業率上升，社保基金收入放緩及出現斷繳潮，不少失業人士並不願意繳納社保，認爲當下生計苦難，自然沒辦法為長遠打算。