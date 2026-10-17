冷門行業｜高考生被分派讀馬術 成內地最年輕釘蹄師月薪保底過萬
撰文：深圳報業
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近日，據內媒報道，開辦馬術等課程的高校「武漢商學院」大四學生付華東的高考分數為522分，原本報讀志願是運動康復專業，被調劑（即被分派）到馬術相關專業。他提到，網絡傳言該專業學費高昂，實際每年學費僅4000元（人民幣，下同）。
在不少人的固有印象裏，馬術專業等同於做馬工、清理馬房，付華東入校後才發現課程體系綜合性很強，大眾對這個專業存在不少偏見。專業分流時，他選擇了冷門的釘蹄方向，他表示釘蹄操作精度要求很高，正是因為門檻高，掌握這項技術的人才不多。
付華東稱，自己是國內持證釘蹄師裏最年輕的。「月薪保底5位數。」學校教學偏向實戰訓練，會將名貴馬匹提供給他實操練習。
20歲男生苦練釘蹄手藝月入保底五位數▼▼▼
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為打磨手藝，他課餘、寒暑假都駐守馬房。他也坦言，薪資水平和個人資質掛鈎，部分從業多年的初級釘蹄師收入可觀，自己年紀輕，仍需要積累經驗。
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