內地食安｜廣西商戶街頭硫磺燻桂花長期食用恐傷肝腎　官方急追溯

此前爆料內地「甲醛白菜」的內地博主「漁獵齊哥」16日發布爆料影片稱，廣西桂林陽朔有商戶用硫磺來燻製桂花，燻硫桂花售價僅百餘元（人民幣，下同）一斤，遠低於600多元的無硫桂花，事件在網上引發熱議。



同日，廣西桂林陽朔縣食品藥品安全委員會辦公室發布情況通報，證實硫磺燻桂花情況屬實，已依法對涉事商戶採取措施，並緊急追溯問題桂花流向。



內地博主發佈爆料影片稱，廣西桂林陽朔縣有商戶用硫磺來燻製桂花。（互聯網圖片）

廣西桂林陽朔縣有商戶用硫磺來燻製桂花。（互聯網圖片）

據博主拍攝影片顯示，陽朔縣一條街道兩旁分佈着十多家桂花加工作坊。作坊直接在路邊用塑膠薄膜搭起簡易棚子，薄膜下則一盤盤擺放着桂花，底部則放置用來燻製桂花的硫磺。博主對此表示震驚：硫磺燻桂花竟在馬路邊、大街上公開進行，行為極度大膽。

博主還發現，燻硫桂花的市價僅為每斤100多元人民幣，而正常的「無硫桂花」每斤600多元。商戶還透露，如果要泡水喝就不要買「燻硫桂花」，因爲有硫磺對身體不好。

作坊直接在路邊用塑膠薄膜搭起簡易棚子，薄膜下則一盤盤擺放着桂花，底部則放置用來燻製桂花的硫磺。（互聯網圖片）

硫磺燻桂花直接在馬路邊和大街上進行。（互聯網圖片）

黃色的物體是硫磺。（互聯網圖片）

影片在網上曝光後引發大批網民熱議，「現在還有食品安全嗎」、「害人的玩意」、「無良商家」、「現在還有什麽是放心吃的」。

16日，陽朔縣食品藥品安全委員會辦公室發佈情況通報，指已第一時間聯合林業、農業農村、市場監管及公安部門趕赴現場核查，證實網傳硫磺燻制桂花內容屬實。目前已對涉事桂花乾的流向展開緊急追溯，並對全縣桂花收購、加工及銷售各環節啟動拉網式排查，涉事商戶已被依法採取控制措施。

當地證實網傳硫磺燻制桂花內容屬實，目前已對涉事桂花乾的流向展開緊急追溯。（廣西桂林陽朔縣食品藥品安全委員會辦公室）

據悉，陽朔是廣西桂花主產區，桂花及其製品是當地特色農產品。桂花採摘後極易氧化變色，商戶為使乾桂花保持金黃色澤、延長保質期，便使用硫磺燻蒸。按國家《食品添加劑使用標準》，硫磺及其製劑不在桂花准用範圍內，二氧化硫殘留超標會刺激呼吸道，長期攝入危害健康。

專家警告，食物經硫磺燻製後產生的二氧化硫殘留，對人類健康危害極大。二氧化硫具強烈刺激性，一般人食用易致喉嚨痛、噁心嘔吐及腹痛；哮喘或過敏患者更可能誘發呼吸困難甚至過敏性休克。若商家違規使用含砷、汞等重金屬的工業硫磺，長期食用更會毒害肝腎，嚴重損害身體機能。