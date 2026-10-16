菲反華浪潮致逾180名中國教師撤離　駐菲大使怒斥｢政治滲透｣指控

南海主權爭議致中菲關係持續緊張，當地反華浪潮波及教育界。10月13日，中國駐菲律賓大使井泉表示，全菲超過180名中國華文教師出於安全考慮回國，他批菲反華勢力將黑手伸向華文教育，其圖謀絕不會得逞。



中國駐菲律賓大使井泉批菲反華勢力將黑手伸向華文教育。（中國駐菲律賓大使館微信公眾號）

據中國駐菲律賓大使館微信公眾號消息，13日，中國駐菲律賓大使井泉出席菲律賓亞典耀大學孔子學院建院20周年慶典並發表講話。他指出，人文交流是中菲關係根基所在，一段時間以來，菲反華勢力掀起一股股反華聲浪，卻佔不到任何便宜，竟然將黑手伸向華文教育，污衊這是中國的「統戰工作」和「政治滲透」，這完全是無稽之談、胡說八道。

井泉透露，有180多名中國華文教師出於自身安全考慮不得不離開菲律賓。他痛斥反華勢力卑劣，這些人的所作所為逆歷史潮流而行，其圖謀絕不會得逞。

井泉表示，希望相關大學、孔院、華校、華社一定要堅定信心，不要被恐嚇威脅嚇倒，堅定不移去做正確的事情，大力促進中菲在文化、教育、人文領域的交流，讓兩國關係穩下來，讓兩國人民更加走近，這符合兩國人民的共同願望。中國使館會一如既往提供力所能及的支援與幫助。

中菲關係緊張，7月21日菲總統晤中國大使逾1小時。（菲律賓政府）

據新加坡《聯合早報》報道，此前美國「海光倡議」 （SeaLight Initiative）負責人鮑威爾（Ray Powell）及菲國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）接連無端指責華文教育，引發中國教師家屬對安全的擔憂，要求安排他們回國。

另外，《菲律賓商報》引述消息稱，菲華商聯總會基於安全考量，已安排教師撤離。