台官方宣布贈菲律賓巡邏艦　國台辦批：喪失民族立場，令人不齒

撰文：許祺安
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近日，台灣向菲律賓捐贈一艘500噸級巡邏艦，菲律賓海岸警衛隊已簽收並表示將作為海警隊訓練艦。9月23日，國台辦發言人朱鳳蓮針對此事評論稱，民進黨當局對日本、菲律賓宣佈啟動台灣島以東海域劃界談判的侵權行徑裝聾作啞，喪失民族立場，令人不齒。

與此同時，國民黨立委馬文君和台灣網民也對台灣捐贈巡邏艦表達強烈不滿。有台灣網民表示，13年前菲律賓海警射殺台灣漁民，今年菲律賓和日本啟動「海域劃界談判」損害台灣利益，「捐給誰都不能捐給菲律賓！」

台灣向菲律賓捐贈一艘500噸級巡邏艦。（Facebook：Modern Arms Philippines）

據《聯合新聞網》報道，台灣海巡署捐贈退役500噸級巡邏艦給菲律賓，9月21日菲律賓海岸警衛隊（PCG）宣布正式接收這艘由台灣捐贈的長達61米的船艦，並將作為海警隊訓練艦。

另據《中央社》報道，按艦艇構型觀察，最初被認為是已退役的巡防救難艦「連江艦」，但有可信消息人士證實，這艘船為台灣海巡署除役的巡防救難艦「金門艦」。

國台辦發言人朱鳳蓮。（國台辦發布）

9月23日，國台辦舉行新聞發布會，發言人朱鳳蓮回應台灣向菲律賓捐贈巡邏艦一事，她指世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，兩岸理應共同維護國家領土主權和海洋權益，維護中華民族的整體和根本利益。

她還說，民進黨當局對日本、菲律賓宣布啟動台灣島以東海域劃界談判的侵權行徑裝聾作啞，不但不盡力保護島內的民眾利益，反而助紂為虐，增大了台灣漁民權益受損的風險，喪失民族立場，令人不齒。

國民黨籍立委馬文君怒批民進黨當局竟忙着替菲律賓修船、送船。（facebook@馬文君）

台灣網民：捐給誰都不能捐給菲律賓

對於台灣向菲律賓捐贈巡邏艦一事，國民黨籍立委馬文君和不少台灣網民均表達強烈不滿，有網民稱「捐給誰都行，就是不能捐給菲律賓！」還有評論痛批，台灣民進黨當局此舉對外勾連，出賣民族利益。

9月17日，國民黨立委馬文君怒批，今年5月，菲律賓和日本發表聯合聲明宣佈啟動所謂「海域劃界談判」，涉中國台灣島以東海域，人家忙着瓜分，民進黨當局竟忙着替菲律賓修船、送船。

不少台灣網民表達強烈不滿。（互聯網圖片）

同時，不少台灣網民提及「廣大興28號事件」。「廣大興28號事件」發生於2013年5月9日，菲律賓海岸警衛隊隊員乘公務船在台灣鵝鑾鼻東南方海域，追逐並開槍掃射台灣「廣大興28號」漁船，導致65歲船長洪石成身亡，船身上留下52處彈孔。

因此，對台灣向菲律賓捐贈巡邏艦，不少台灣網民評論，「人家剛要瓜分海域你就送船？」「送他們軍艦，來搶海域，欺負我們的漁民」「腦袋壞掉了！」「被人侮辱還要送東西給對方，刷新三觀」「這真的無語了，唉！」

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