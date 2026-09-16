中國公民菲律賓酒店遭勒斃　疑涉債務糾紛　兩疑犯潛逃警全力追緝

一名中國公民日前在菲律賓一酒店內遭人用繩勒頸窒息死亡。當地警方初步判斷是因債務糾紛引起，兩名疑犯案發後已離境，目前警方正全力追緝。



9月16日，中國僑網引述《菲律賓世界日報》報道，一名中國公民在菲律賓馬尼拉帕賽市（Pasay City）一酒店內遇害身亡，當地警方已鎖定一男一女，兩人案發後已離境。

據警方通報，案發於9月8日凌晨。閉路電視畫面顯示，死者當晚與一名女性進入酒店客房，後來另一名男子入房。次日上午，兩名涉案人員一同從酒店乘坐的士離開，獨留死者在客房內。家屬因無法聯繫死者，前往涉事酒店查看時發現其已身亡。經驗屍確認死者遭人用繩索勒頸窒息死亡。

警方指，兩名疑犯逃離酒店後前往馬尼拉國際機場，分別搭坐不同航班出境。經初步判斷，案件疑因債務糾紛引起，警方正追查兩名在逃疑犯。目前，遇害者遺體計劃運回中國。