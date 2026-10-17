書包塞錄音筆監控老師　家長查私隱像審犯　內地92%班主任拒帶班

上海一項針對在職班主任的最新實名問卷調查顯示，高達92%的班主任直言「不願繼續承擔帶班任務」，甚至有年輕教師給校長遞交精神疾病診斷書。有小學班主任透露，一年級新生家長中流行在孩子的書包里偷偷塞錄音筆，全程監控教師與學生的對話；還有家長知道原班主任休產假，擔心影響孩子成績遂發舉報信質問：「老師一定要生孩子嗎？能不能保證新老師不懷孕？」



上海一項針對在職班主任的最新實名問卷調查顯示，高達92%的班主任直言「不願繼續承擔帶班任務」。（人民網）

上海一項針對在職班主任的最新實名問卷調查顯示，高達92%的班主任直言「不願繼續承擔帶班任務」。（人民網）

一周工作65小時 兼任「客服與背鍋俠」

綜合《上觀新聞》、《新京報》、《海報新聞》報道，內地教育界出現「班主任荒」，上海某區面向在職在崗班主任的實名問卷調查顯示，92%的班主任不願意繼續承擔帶班任務，有年輕教師為推掉帶班任務，甚至將精神疾病診斷書發給校長。

據北京師範大學一項覆蓋24萬教師的調查顯示，班主任每周平均工作時間高達65.1小時，是普通任課教師的1.5倍以上，但近六成班主任的月津貼不到400元人民幣。另據東北師範大學2025年的調研數據，除了日常教學，有班主任每日下班後仍需額外處理約1.71小時的公務。

中國教育科學研究院及湖北第二師範學院的調查指出，近六成教師認為「職責邊界不清」是負擔過重的首要原因，高達87.4%的班主任除了負責教學，每周需耗費逾12小時處理填表、迎檢等行政指令。有受訪教師無奈形容，把班主任的工作拆開來看，簡直是「既當客服，又兼偵探、法官、護士、數據錄入員、心理疏導員，最後還要兼任背鍋俠」。

調研數據顯示，除了日常教學，有班主任每日下班後仍需額外處理約1.71小時的公務。（互聯網圖片）

在孩子書包裏偷塞錄音筆

除了沉重的工作量，家長的不信任更讓班主任如履薄冰。上海中心城區一名小學班主任透露，曾有一段時間，一年級新生家長間流行在孩子的書包裏「偷偷塞錄音筆」，全程監控教師與學生的對話，迫使教師溝通時必須時刻緊繃神經、謹言慎行。

此外，有班主任剛接手新班，還沒來得及和新生家長見面，其多年從教經歷、獲獎榮譽乃至自己子女的個人私隱，均被家長全方位調查，「像被當作犯人一樣審視」。

調查顯示，班主任每周平均工作時間高達65.1小時，是普通任課教師的1.5倍以上。（互聯網圖片）

有內地教育局工作人員反映，有學校安排學生輪流掃除廁所進行勞動教育，但被家長指責「為何不請清潔工」並舉報；亦有班主任因休產假換人，家長擔心影響成績，竟在舉報信中質問：「老師一定要生孩子嗎？能不能保證新老師不懷孕？」

教育局人員指出，原本想監督學校和老師的投訴熱線正被家長極端化利用。經核實發現，多數針對教師的舉報，存在「明顯的誇大和不實」，這導致不少班主任深受困擾。