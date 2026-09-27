廣西小學老師因教學成績差要自費培訓惹議　官方成立專案組調查

廣西南丹縣近日爆發「教師被強制自費參加培訓」的爭議。有老師反映，因上學期教學成績排名靠後，被要求參加縣教育局組織的每周一次、持續20周的教學能力培訓，不僅與正常教學衝突，且往返的交通與食宿費用全需「自費」。

雖然縣教育局宣稱培訓係針對「教學素養需提升者」而非單純按成績選人，但由於質疑聲浪不斷，官方9月27日發布通報，宣布已成立專項調查組進行全面調查核實。



《澎湃新聞》報道，廣西壯族自治區南丹縣小學老師謝武（化名）反映，其任職學校所屬鄉鎮中心校領導在全鄉教師會議上稱，排名靠後的老師要做好準備，縣教育局準備舉行每周五下午的集中培訓。他表示，培訓名單根據所屬鄉鎮上學期教學成績排名確定，一般排在後三名的老師需要去參加。

《南丹縣教育局關於開展2026年秋季學期小學學科教師教學能力夯基培訓班的通知》顯示，培訓於9月4日開始，培訓對象為全縣小學3-6年級語文、數學、英語學科中教學能力需進一步提升的老師，每周五15:30-18:00於南丹縣進行培訓。附件人員名單顯示，語文科目共119人，數學科目120人，英語科目70人。

謝武稱，他到縣城約30公里，亦有參加培訓的老師從學校到縣城要100多公里。培訓與課程衝突時，只能調課及補課。此外，培訓期間交通、食宿自理，每周一次，持續二十周，每次都要簽到，近期僅其所在鄉鎮就有十幾人請假。

9月22日，南丹縣教育局工作人員回應稱，選定老師進行培訓沒有按照教課成績選，而是針對教學素養、專業教學能力需要進一步提升的老師安排。由於培訓在工作時間且地點在縣城內進行，故交通食宿由老師自行負責。若培訓和上課衝突，一般會調課處理。

9月27日，南丹縣小學教師教學能力夯基培訓班調查組發布情況通報稱，縣委、縣人民政府已成立專項調查組進行全面調查核實，對調查中發現的問題將第一時間處置。