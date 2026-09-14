中國碩博士學歷教師超86萬　清北劍橋博士湧入中學當老師

內地中小學教育作為教育體系基石，教師隊伍的質量和待遇持續受到關注。據內媒《第一財經》梳理，越來越多本科畢業生選擇到中西部地區從教，中小學專任教師中擁有研究生學歷者已超過86萬人。



名校博士扎堆重點中學 深圳一中學博士學歷教師逾百人

據《第一財經》，截至2024年，中小學專任教師中，擁有博士研究生學歷超過5910人，擁有碩士研究生學歷超過855634人，兩者合計超過86萬人。

報道稱，北京、上海、深圳、廣州、杭州等大城市以及經濟發達城市、經濟強縣的重點中學中，出現名校博士扎堆聚集的現象。

截至2024年，中小學專任教師中，擁有博士研究生和碩士研究生學歷合計超過86萬人。（網絡資源圖）

據深圳中學簡介，該校有博士教師100餘人，清華、北大畢業的教師150餘人，哈佛、麻省理工、牛津、劍橋等境外頂尖名校畢業的教師100餘人，正高級教師、特級教師、競賽金牌教練、名班主任30餘人。

深圳中學簡介，該校有博士教師100餘人，清華、北大畢業的教師150餘人，哈佛、麻省理工、牛津、劍橋等境外頂尖名校畢業的教師100餘人。（網絡圖片）

學者：碩博士到中小學任教促進提升學校品牌

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，隨着內地經濟發展，包括北上廣深杭以及蘇州、廈門在內的城市，十幾年前就已開始大量引進研究生到中小學任教；一些經濟發達的中小城市、縣城近年來通過較好的福利待遇，比如編制、安家費等，也吸引了大量研究生。

同時，在相關政策支持下，很多在職中小學老師攻讀教育學碩士、博士。大量碩博士到中小學任教，對學校品牌、教學等的提升都有促進作用。

中西部從教比例升

報道指出，引導優秀人才到中西部從教，是近年來教師隊伍建設的重要方向。從就業流向來看，中西部已成為本科畢業生從教的重要去向。

引導優秀人才到中西部從教，是近年來教師隊伍建設的重要方向。（澎湃新聞）

報道引述麥可思數據顯示，近五屆到小學從教的本科生，在中西部地區就業的佔比由54.7%提升至59.6%；中學教師則由58.6%提升至60.1%。