女老師退休前罹癌「怒衝南極拍企鵝」花光積蓄　回國後腫瘤縮小了

大陸生態攝影師、67歲的王英，原在雲南昆明一所學校任職，退休前夕被查出甲狀腺癌，心灰意冷下花15萬人民幣赴南極拍攝企鵝。



回國後檢查發現，腫瘤竟縮小，讓原本需要動手術的她，只需要繼續觀察即可。‌‌

王英原在昆明學校任職，退休前夕被查出甲狀腺癌，心灰意冷下赴南極拍攝企鵝，回國後發現腫瘤竟已縮小。（微博@新聞晨報）

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確診癌症後赴南極追拍企鵝

據《環球網》報導，王英退休前在昆明一所學校任職，2013年退休前夕卻突然被診斷出甲狀腺癌。面對突如其來的疾病，她一度心灰意冷，最後決定「衝動一次」，花費約15萬元人民幣，踏上前往南極的旅程。

這趟旅程並不輕鬆，除了嚴寒天氣，還得面對長時間航行與顛簸。但王英最期待的，是親眼拍下南極企鵝的珍貴畫面。

她回憶，當時自己頂著零下數十度低溫，在冰原上蹲守，只為等待企鵝媽媽返回餵食小企鵝。下雪、刮大風，同行的人陸續離開，只有她仍留在原地等待，最後終於捕捉到想要的畫面。

我就想拍一個鏡頭，企鵝媽媽回來餵小企鵝的鏡頭。

王英說，當時其他人都走了，只有自己堅持留下：「我拍到了，我太高興了。」

如今67歲的王英，已走遍大陸各地，足跡更延伸到全球30多個國家。（微博@新聞晨報）

返國複診腫瘤變小免開刀

更讓她意外的是，從南極返程後回到醫院檢查，醫生告訴她，腫瘤比一個月前變小了，暫時不必立即接受手術，可以繼續觀察。這段經歷也讓原本陷入低潮的王英重新找回生活的動力。

如今67歲的她，已走遍大陸各地，足跡更延伸到全球30多個國家，每年有大半時間都在外地拍攝，並把大量積蓄投入攝影器材，買進俗稱「長槍短砲」的專業相機與長焦鏡頭；王英表示，只要身體和能力允許，她仍會繼續出國，目前已經安排今年及明年的行程，準備前往美國、秘魯及非洲等地。

走的地方多了，見的東西多了，看淡了、想開了，有些東西真的就不會再計較了。

王英用自己的退休生活證明，人生下半場不一定要放慢腳步，也可以選擇繼續出發。

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