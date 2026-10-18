「潤美」兩月遇天價醫療帳單 千萬粉KOL袁騰飛斥美國：垃圾國家
撰文：許祺安
出版：更新：
曾被中國粉絲稱為「史上最牛歷史老師」的內地歷史科普博主袁騰飛，今年8月前後移居美國。據內媒報道，他赴美僅約兩個月，就因就醫和交通問題在微信朋友圈接連吐槽，甚至情緒崩潰大罵美國是「垃圾國家」，揚言「實在不行回國自首」。其遭遇曝光後，在內地網絡引發群嘲，譏諷他遭到「美國鐵拳教育」。
因污衊領袖和烈士 2017年遭全平台封殺
公開資料顯示，袁騰飛曾任首都師範大學附屬中學歷史課教師十三年，隨着一系列幽默風趣的講課影片公開後，袁騰飛迅速走紅，部分影片片段在一個月內的點閱量突破100萬次，他也被網民稱為「史上最牛歷史老師」。
據觀察者網報道，袁騰飛曾因被指污衊開國領袖毛澤東、辱罵烈士等，於2017年在全平台「被消失」，影片全部下架，包括擁有1300萬粉絲的微博帳號。
小病看急症收天價帳單 袁騰飛破防怒轟「垃圾國」
據《世界日報》及網傳袁騰飛朋友圈截圖顯示，54歲的袁騰飛於8月底抵達美國德州。10月6日，他在朋友圈控訴，自己在急診室躺了幾小時，帳單5000多美元（約3.9萬港元），自費1000多（約7800港元），抱怨小毛病卻被醫院留了一晚，直斥美國是「垃圾國家」。
同日另一帖文指，孩子生母腳上長了一個水泡，醫院帳單竟要13500美元（約10.5萬港元）。他抱怨這把年紀離開舒適區太絕望，以為赴美能減輕焦慮，結果反而加重。此外，他因接大女兒時車速過快被警察在校門口攔下，11月8日需到法庭過堂。
網民諷：被美國鐵拳教育，兩三年燒光身家
針對其遭遇，網民紛紛群嘲。有在美網民為他算帳，指假設他帶75萬美元（約585萬港元）赴美，在高通脹及7.4%房貸利率下，還要養女人和孩子，兩三年就能燒光；條件更好的美國人一旦失去穩定收入也會接近「斬殺線」，質疑他在美國能找到什麼工作。
不少網民認為，赴美生活對他是一場極大冒險，等錢花光，女人和孩子都會離開他。
一道藥品關稅劃出美台關係「斬殺線」復旦學者談「美國斬殺線」：世上能夠大口吃肉、吃蔬菜的只有中國哈佛中國女留學生踢爆「斬殺線」 批中國吸煙比吸毒更擾人｜有片央視記者追問「斬殺線」 美國財長一臉懵 中國輿論怎麼看？｢美國斬殺線｣熱爆中國網絡 央視記者當面問貝森特點睇 對方咁答