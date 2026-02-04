復旦學者談「美國斬殺線」：世上能夠大口吃肉、吃蔬菜的只有中國

中國網絡持續熱議反映美國貧困問題的「斬殺線」話題，上海復旦大學中國研究院院長張維為對此回應稱，「世界上能夠大口吃肉、大口吃蔬菜的，只有中國」。



針對「斬殺線」話題，上海復旦大學中國研究院院長張維為回應：「世界上能夠大口吃肉、大口吃蔬菜的，只有中國」。（YouTube@SMG上海電視台官方頻道）

針對「斬殺線」話題，上海復旦大學中國研究院院長張維為回應：「世界上能夠大口吃肉、大口吃蔬菜的，只有中國」。（YouTube@SMG上海電視台官方頻道）

上海東方衛視1月19日播出的《這就是中國》節目中，有現場觀眾發言說：「之前張維為老師曾經去中國的路邊攤，說吃得比美國的中產階級還要好，然後當時被很多人做成表情包來嘲諷，但是現在大家比較佩服張老師，對美國社會那麼早就能觀察到很多很準確的現象。」

復旦大學中國研究院院長張維為。（YouTube@SMG上海電視台官方頻道）

這名觀眾由此向節目的常駐來賓張維為提問，如何看待輿論轉變和最近「斬殺線」概念在中國網絡的爆紅，並稱「美國一直到現在經歷過的衰落過程，還有這段歷史，能為我們今後的發和社會治理提供什麼教訓？」

張維為回應稱，他之前出去調研時看到工地上農民工在吃飯盒，就隨口一說「你這個盒飯比美國中產階級吃得好」，被拍成視頻花絮放出後，「突然被一些『公知』抓起來了，說居然張維為敢說這樣的話」。

張維為說：「實際上他們真是不了解美國。你只要在那稍微認真地生活過，了解基本的情況，就（知道）世界上能夠大口大口吃肉、大口大口吃蔬菜的，只有中國，真這麼回事情。我們有『菜籃子工程』，各個城市都有的。你看一到像春節前夕、過年前夕，領導忙極了，確保供應啊，肉、魚、蛋都要保證的。」

張維為認為，中國去年年初有小紅書中美對賬，年末有「斬殺線」故事，從美國中產中層來看，大致可以把他們的收入分成30%、30%、20%、10%、10%，30%用於住房，30%是所得稅和一些其他稅收，20%是醫療保險等費用，剩下的兩個10%分別是吃喝和水電煤網的費用。

張維為說：「（美國）水電網比中國貴10倍都不止啊。比方說4000美元一個月的話，他最後可能吃就是10%左右，400美元。400美元在美國能吃什麼東西？基本上只能在家裏自己做飯。如果你要出去吃館子，我估計一個月上一兩次都是很困難的。可能也許吃點快餐可以，所以很拮据的。」

張維為的這番言論連日來在中國網絡引發熱議，有人支持稱「說的是實話」的同時，也有不少質疑的聲音出現。

中國海洋大學文學與新聞傳播學院教授王天定，上星期二（1月27日）在微博轉發上述節目片段並諷刺道：「張維為老師這番高論，一不小心就把著名的恩格爾系數給廢了。這才是真正了不起的地方。」

今年68歲的張維為，曾在1980年代中期進入中國外交部，擔任過中國最高領導人鄧小平的英文翻譯，後離職到國外發展，走訪過100多個國家。

2008年後，張維為先後發表《中國觸動全球》《中國震撼：一個「文明型國家」的崛起》《中國觸動：百國視野下的觀察與思考》《中國超越：一個「文明型國家」的光榮與夢想》等作品，鼓吹中國崛起和中國模式。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

