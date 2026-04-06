一道藥品關稅劃出美台關係「斬殺線」

「台美關係史上最佳」作為一句被民進黨政府反覆強化的「大內宣」，為的是對內提供一道安全感，只要台灣與美國選邊站，很多風險就會被吸收處理掉，但這樣的安全感是否真的存在，其實很少被拆開來看。以特朗普政府最新對進口專利藥品課徵最高100%關稅為例，優惠名單之中沒有台灣，某種程度上便提供了一個很直接的觀察窗口。



簡單來說，問題不在藥價，也不在短期產業影響，而在於這項政策呈現出來的邏輯：美國不是單純提高關稅，而是劃出一條線，願意配合其藥價機制、承諾在地投資的國家與企業，可以留在較低稅率之內，反之沒有進入這套安排的，則直接面對極高成本。這條線本身，就是一種「斬殺線」（Kill Line/Death Line）。

「斬殺線」的討論去年底在內地網上火熱，用以談論美國社會安全網，貼切地比喻一條典型的「一旦跌破，就會快速墜落」的臨界點，舉凡收入、保險、醫療等資源，一旦低於門檻，不是慢慢變差，而是瞬間惡化，帶有明確的「一擊必殺」特性。（延伸閱讀：美國「斬殺線」：底層的生死臨界點與美式資本主義制度之殤）

換句話說，所謂的「斬殺」並不指涉全面封鎖，而是設定一道門檻，一旦落在門檻之外，代價不是邊際增加，而是接近無法承受。以美國對進口專利藥品課徵最高100%關稅為例，對企業來說已經不是少賺，而是難以進入市場，而台灣這次的位置，很清楚是落在市場之外。

2025年9月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）發文指，從10月1日起，美國將對所有品牌或專利藥品徵收100%的關稅，除非企業正在美國建造製藥廠。（X@TrumpDailyPosts）

這件事之所以值得注意，不是因為它帶來立即衝擊，而是它讓原本比較抽象的美台「權力差」變得具體。過去幾年，美台雙邊互動確實快速升溫，從安全合作到供應鏈重組，再到「美台對等貿易協議」（ART）的簽署，整體氛圍傾向將這段關係理解為制度深化。

然而，制度深化並不必然等於地位對等，反而有可能是台灣對美國依附關係的被進一步固定，美國對台灣給予的結構性政策支持，長久以降猶如溫水煮蛙，風險在於一旦主導方的美國片面調整規則，台灣對美國的依附關係從順暢到斷裂，往往不需要太多過渡。

抽離來看，這不正是「斬殺線」具備的含義？平常看不見，貌似可以從容度日、毫無危機感，但一旦觸發，就失去了緩衝與生機。

這次藥品關稅課徵，其實已經呈現出這種差異。歐盟、日本、韓國被納入較低稅率，不只是因為關係好，而是因為這些國家與美國之間，存在可以交換條件的制度框架。台灣雖然政治上被視為重要，但在這類具體政策裡，並沒有佔據對應的位置。於是就出現結果上的落差，哪怕關係密切，但不容在體系內。

更需要留意的是，這條線不會只出現在藥品，當關稅、產業政策與國安議題開始被綁在一起，類似的工具很可能會被複製到其他產業。對台灣來說，真正的風險，不在於某一次政策影響，而在於長期停留在這條線附近，即不一定被排除，但始終沒有被納入保障，這樣的位置，本身就意味著不確定性，何況還有另一個特朗普個人巨大的不確定性左右期間。

當然，單一事件不需要被無限放大，今次政策對台灣的實質影響確實有限，按台灣官方說法在技術層面也有其依據。但如果只停在這裡，就會錯過事件揭示的核心問題：台美之間，從來不是對等關係，而是一種帶有明顯權力差的安排。因此，問題不在於這次是否受影響，而在於當條件改變時，台灣其實沒有太多選擇——那條線一直存在，只是多數時候沒有被看見。