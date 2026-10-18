肖戰開騷門票炒至25萬！大麥報警逮造謠者　人民日報點名整治黃牛

網傳肖戰演唱會第一排門票售價高達25萬元人民幣，內地售票網站「大麥」APP今日（10月18日）發文澄清，涉事王姓人士並無任何票源，為吸引關注而故意編造售票信息，相關職能部門正依法處理。《人民日報》亦刊發評論，指出天價票消息雖屬炒作，但黃牛高價代搶、兜售「內場票」等問題仍然存在，整治不能只靠實名制。



大麥：無票源編造「25W出肖戰第一排」

大麥APP微博帳號表示，近日社交平台出現「肖戰演唱會第一排門票25萬元（人民幣，下同）」等不實信息，公司高度重視，並配合相關職能部門調查。大麥引述核查結果稱，王某某在沒有任何票源的情況下，為吸引關注，故意編造「25W出肖戰第一排」等虛假信息，目前相關職能部門正在依法處理。

此前，大麥已就「天價票」傳聞發聲，指有人在無票源的情況下惡意炒作，並將相關線索提交有關部門，提醒用戶經官方渠道購票，不要參與溢價交易，以免受騙。

網絡有「黃牛」25w出售肖戰演唱會第一排。

人民日報：黃牛由轉售門票改為收費代搶

內地官媒《人民日報》客戶端刊發題為《整治天價黃牛票，光實名制還不夠》的評論文章，指出此次25萬元門票消息雖已獲澄清，但熱門演唱會的高價代搶及所謂「內場票」交易並不罕見，部分黃牛票叫價達原價數倍，動輒上萬元。

文章引述文化和旅遊部、公安部2023年9月聯合發布的通知，指大型演出須實行實名購票及實名入場，購票人與入場人的身份信息須一致；公開銷售門票數量不得低於核准觀眾數量的85%，主辦方亦須明示獲授權的票務代理機構。

評論提出，部分黃牛已由轉售門票，改為向買家收取高額搶票服務費。他們以「高命中率代拍」「出票穩定」等宣傳招攬顧客，取得買家資料後，利用外掛軟件等手段搶票。同時在售票前端，部分非公開銷售門票的分配欠透明，存在主辦方與黃牛勾結倒賣的灰色交易；另有人根本沒有票源，卻發布虛假售票信息招攬買家，涉嫌詐騙。

肖戰那英時隔多年再度合體。（微博＠肖戰工作室）

評論認為，普通消費者按規則購票，卻要與能批量操作的搶票軟件競爭，購票公平受到影響；部分「內場票」管理不透明，亦損害實名購票規則的公信力。

整治應涵蓋放票、售票及購票各個環節。主辦方須公開授權售票渠道及放票安排，規範內部票源分配；票務平台則應加強識別異常設備、批量請求及外掛軟件。至於二手交易及社交平台，評論建議加強核查「包出票」「內部錄入」等宣傳，及時處理涉嫌違規的交易信息，並呼籲有關部門查處違法搶票、倒票及詐騙行為。

大麥網闢謠肖戰演唱會首排25萬，表示為虛假消息。

南京站預售後缺貨 門票不可轉贈或更改觀演人

據《第一財經》此前報道，肖戰巡迴演唱會南京站10月15日開啟預售，當日下午查看大麥平台時，各票檔已顯示缺貨，後續能否購票須視乎有沒有餘票釋出。上海站當時仍處於預約階段，尚待開售。

此次演唱會採取「強實名」購票及觀演安排，門票綁定觀演人身份資料，購票成功後不可轉贈，亦不可更改觀演人信息。入場時須核對身份證原件、電子票及人臉信息，資料一致方可進場。