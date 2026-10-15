肖戰上海南京開演唱會　500萬人搶2萬張飛！黃牛票漲1萬酒店搶光

10月15日，據大麥APP消息，肖戰巡迴演唱會南京站開啟預售，有消息指開票後快速售罄。期間，參與搶票人數超500萬但票數僅有2萬多張，平台瞬時訪問量大幅攀升。大麥客服回應稱，肖戰演唱會比較火爆，搶購人數多但門票有限。網傳黃牛票加價過萬元人民幣。



內媒《第一財經》記者報道，10月15日下午在大麥平台上看到，目前肖戰演唱會南京站的門票已是缺貨狀況，意味著平台上目前門票售罄，要看後續有沒有餘票可放出。而上海站的門票還在預約階段，要等待開售搶票。



10月15日，據大麥APP消息，肖戰巡迴演唱會南京站開啟預售，有消息指開票後快速售罄。（官方宣傳照）

門票採「強實名」購票 第一排座位最高炒至25萬元

據了解，肖戰演唱會此次售票全流程實行「強實名」購票和觀演政策。門票與觀演人身份信息綁定，購票成功後不可轉贈、不可更改觀演人信息。入場時將嚴格核驗比對觀演人身份證原件、電子票及人臉信息，全部信息確認一致後方可入場。除大麥官方門票核驗流程外，觀眾無任何其他入場方式。

另外，網上曾傳出消息稱，在江蘇銀行存款1000萬元可獲肖戰演唱會門票，引發熱議。致電江蘇銀行瞭解情況，客服表示，經初步覈實，該銀行並無此項活動，建議以官方公告為準。

大麥還發文說，「天價票」等網絡不實信息，為黃牛在無任何票源情況下的惡意炒作。對此，大麥強烈抵制並已將相關線索提交有關部門。請用戶通過官方渠道購票，切勿參與溢價交易，謹防受騙。

肖戰在《陳情令》中飾演魏無羨（左）後爆紅。（微博@陳情令官微）

據內媒報道．記者多方採訪瞭解到，目前肖戰演唱會南京站的門票在市場很難買到，部分「黃牛」表示自己手裡也沒有南京站的門票。之後，有網絡上流傳出消息，肖戰演唱會第一排票價被炒作到25萬元一張，並標注「已售」；第三排票價被炒作到19萬元一張。

一位長期從事代拍的「黃牛」稱，目前肖戰演唱會南京站的票很難弄到，「但演唱會上海站的門票可以代拍，內場票代拍費用8000元，看台票代拍費用6000元，必須全額付款，如果拍不到，我這裡給你全額退款。」

還有「黃牛」的代拍要價直接達到9000元到1萬元。記者計算發現，根據目前官方票價，看台票是390元到1390元，若加上代拍費用則實際支付票價可達7000多元，內場票官方價格1690元到1960元，若加上代拍費用則實際支付票價可達1萬元左右。

上海南京住宿比平日漲了10被

據內媒報道，不只門票價格被炒作，肖戰演唱會也使得相關場館附近的酒店預訂熱度隨之明顯升溫。多個旅遊平台查詢發現，一些演唱會場館附近酒店在肖戰演唱會舉辦前後的客房價格較平日漲了約10倍。

比如南京的萬匯城酒店平日低價為216元一夜，10月25日房價為1254元一夜，相當於平日低價的約6倍；南京南希酒店公寓（青奧體育公園體育館店）平日低價為114元一夜，10月23日價格為1022元一夜，相當於平日低價的約9倍。如家商旅酒店（南京江北工業大學地鐵站店）平日低價為175元一夜，10月24日和25日的價格為1708元一夜，相當於平日低價的約10倍。還有部分酒店在演唱會期間的價格漲幅甚至超過10倍。

同程旅行方面對第一財經記者透露，10月15日肖戰南京演唱會開票1小時，平台上10月23日及10月25日南京青奧體育公園體育館附近3公里以內酒店搜索預訂熱度激增，較去年同期上漲數十倍，多家酒店頁面顯示房源已訂完。

肖戰拍攝生存輪迴劇《十日終焉》，專訪坦言：做半月「被困15平方米噩夢」。（微博@肖戰工作室）

「去哪兒」旅行數據顯示，截至10月15日，10月20日到25日入住的南京酒店預訂量較去年同期大幅增長99%。從商圈熱度來看，最熱門的商圈為肖戰演唱會所在地新國際博覽中心/世博園，商圈酒店預訂量同比去年大增15.9倍，領跑全市。距離較近的打浦橋地區和陸家嘴商圈預訂量同比分別大幅增長8.9倍和5.4倍。

長期研究文旅產業的高級經濟師趙煥焱分析。演唱會經濟所拉動的不僅是門票收益，還有餐飲、住宿、購物、大交通等，尤其是粉絲所帶來的周邊商品和情緒價值消費拉動更大，「因此一個受歡迎的演唱會能給地方文旅和商業消費帶來很高的收益。」

趙煥焱提到，但同時也要注意市場規範，比如門票的溢價問題，很多『黃牛』趁機代拍、加價賣票，其中涉及灰色收益，「雖然目前觀演實名制已經在一定程度上對門票銷售進行了管理，可是「黃牛」等非正規渠道依然有辦法鑽空子牟利。所以，未來還要加強對演出票務等流通管理與市場規範，同時，粉絲也要更理性消費，不要盲目花錢，不能助長炒作票價之風。」

上海市政府官方數據顯示，2025年，上海市舉辦營業性演出6.14萬場，較2020年翻番；舉辦文博美展超1500場，吸引客流超5000萬人次，其中，超六成為跨城觀演觀展的外省遊客。